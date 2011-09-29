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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

حجت الاسلام قمی:

حق وتو قانون جنگل است

حق وتو قانون جنگل است

قم - خبرگزاری مهر: معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکیدکرد: در دنیایی به سر می‌بریم که حق وتو که قانون جنگل است خودش را بیش از اندازه نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قمی شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح اولین دوره آموزشی مرکز تربیت مبلغ و تبلیغ بین الملل که در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد اضافه کرد: زمینه‌های جهانی می‌طلبد که مبلغان در عرصه بین المللی حضور جدی داشته باشند.

۹۰ درصد ثروت دنیا ر در دست ۱۰ درصد مردم

وی ادامه داد: در جهانی پر از بی‌عدالتی و ظلم و تبعیض زندگی می‌کنیم و ۹۰ درصد مردم دنیا ده درصد ثروت در دستشان است و ده درصد مردم ۹۰ درصد ثروت را دارند و در چنین شرایطی بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است که بیش از بودجه نظامی همه کشورهای جهان است.

قمی تصریح کرد: دو سوم صادرات تسلیحاتی دنیا در سال ۲۰۰۸ توسط آمریکا انجام شده است و موسساتی مانند فیات و... تسهیل کننده سلطه آمریکا و اسرائیل بر دنیا هستند.

معاون امور بین الملل دفتر رهبری اضافه کرد: در حوزه سیاسی حق وتو وجود دارد و این ظلم که قانون جنگل است خودش را بیش از اندازه نشان می‌دهد و بیشترین استفاده از آن نیز علیه فلسطین است.

وی با بیان اینکه چند میلیون یهودی درصدد تسلط بر دنیا هستند تصریح کرد: در حوزه فرهنگی وضع وخیمی بر دنیا حاکم است؛ خطوط تلفن در منهتن آمریکا از تمامی تلفنهای قاره آفریقا بیشتر است و ۷۰ درصد رسانه‌های دنیا دردست ۵ کشور غربی است.

فعالیت ۱۵ هزار کانال ماهواره‌ای علیه معنویت

وی با بیان اینکه ۱۵ نهزار کانال ماهواره‌ای در دنیا خوراک برای مردم تهیه می‌کنند اضافه کرد: عمده این کانال‌ها رسالتی جز ایجاد غفلت از یاد خدا ندارند و تنها ۳۰۰ شبکه ماهواره‌ای برای آشنایی زنان عربی با زندگی غربی و کشاندن آنن‌ها به وادی بدحجابی و بی‌حجابی فعالیت دارند.

وی اظهارداشت: در حوزه جنسی نیز وضع خوبی بر جهان حاکم نیست و دوران بردگی جدید جنسی زنان و دختران جوان در دنیا است به همین دلیل ۷۰ درصد کسانی که به اسلام گرایش می‌یابند زنان هستند چون از وضعیت تحقیر در دنیای غرب سرخورده و خسته شده‌اند.

مکاتب غربی به بن بست کامل رسیده اند

تبلیغات و رسانه‌هایی که در اختیار دارد نمودی دارد اما در مراکز آکادمیک و علمی به بن بست مکاتب غربی اعتراف می‌کنند.

وی اضافه کرد: در کنار این بن بست مکتب اهل بیت (ع) است که در سه جهت در حال رشد و پیشرفت است؛ یکی از لحاظ کمی که روز به روز بر پیروان این مکتب افزوده می‌شود.

وی ارتقاء جایگاه اجتماعی و سیاسی و فکری شیعه در جهان و جهان اسلام و رشد شعایر شیعی را از دیگر وجوه رشد مکتب اهل بیت (ع) نام برد.

قمی تصریح کرد: امروز شیعیان با وجود اقلیت در دنیای اسلام رهبری فکری و فرهنگی آن را بر عهده دارند و شعایر شیعی مانند مبارزه با ظلم، عدالت، شهادت طلبی و... در میان غیر شیعیان نیز به خوبی نمود دارد.

کد مطلب 1419752

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