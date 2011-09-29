حق وتو قانون جنگل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قمی شامگاه چهارشنبه در آئین افتتاح اولین دوره آموزشی مرکز تربیت مبلغ و تبلیغ بین الملل که در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد اضافه کرد: زمینه‌های جهانی می‌طلبد که مبلغان در عرصه بین المللی حضور جدی داشته باشند.



۹۰ درصد ثروت دنیا ر در دست ۱۰ درصد مردم



وی ادامه داد: در جهانی پر از بی‌عدالتی و ظلم و تبعیض زندگی می‌کنیم و ۹۰ درصد مردم دنیا ده درصد ثروت در دستشان است و ده درصد مردم ۹۰ درصد ثروت را دارند و در چنین شرایطی بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است که بیش از بودجه نظامی همه کشورهای جهان است.



قمی تصریح کرد: دو سوم صادرات تسلیحاتی دنیا در سال ۲۰۰۸ توسط آمریکا انجام شده است و موسساتی مانند فیات و... تسهیل کننده سلطه آمریکا و اسرائیل بر دنیا هستند.



معاون امور بین الملل دفتر رهبری اضافه کرد: در حوزه سیاسی حق وتو وجود دارد و این ظلم که قانون جنگل است خودش را بیش از اندازه نشان می‌دهد و بیشترین استفاده از آن نیز علیه فلسطین است.



وی با بیان اینکه چند میلیون یهودی درصدد تسلط بر دنیا هستند تصریح کرد: در حوزه فرهنگی وضع وخیمی بر دنیا حاکم است؛ خطوط تلفن در منهتن آمریکا از تمامی تلفنهای قاره آفریقا بیشتر است و ۷۰ درصد رسانه‌های دنیا دردست ۵ کشور غربی است.



فعالیت ۱۵ هزار کانال ماهواره‌ای علیه معنویت



وی با بیان اینکه ۱۵ نهزار کانال ماهواره‌ای در دنیا خوراک برای مردم تهیه می‌کنند اضافه کرد: عمده این کانال‌ها رسالتی جز ایجاد غفلت از یاد خدا ندارند و تنها ۳۰۰ شبکه ماهواره‌ای برای آشنایی زنان عربی با زندگی غربی و کشاندن آنن‌ها به وادی بدحجابی و بی‌حجابی فعالیت دارند.



وی اظهارداشت: در حوزه جنسی نیز وضع خوبی بر جهان حاکم نیست و دوران بردگی جدید جنسی زنان و دختران جوان در دنیا است به همین دلیل ۷۰ درصد کسانی که به اسلام گرایش می‌یابند زنان هستند چون از وضعیت تحقیر در دنیای غرب سرخورده و خسته شده‌اند.



مکاتب غربی به بن بست کامل رسیده اند



تبلیغات و رسانه‌هایی که در اختیار دارد نمودی دارد اما در مراکز آکادمیک و علمی به بن بست مکاتب غربی اعتراف می‌کنند.



وی اضافه کرد: در کنار این بن بست مکتب اهل بیت (ع) است که در سه جهت در حال رشد و پیشرفت است؛ یکی از لحاظ کمی که روز به روز بر پیروان این مکتب افزوده می‌شود.



وی ارتقاء جایگاه اجتماعی و سیاسی و فکری شیعه در جهان و جهان اسلام و رشد شعایر شیعی را از دیگر وجوه رشد مکتب اهل بیت (ع) نام برد.



قمی تصریح کرد: امروز شیعیان با وجود اقلیت در دنیای اسلام رهبری فکری و فرهنگی آن را بر عهده دارند و شعایر شیعی مانند مبارزه با ظلم، عدالت، شهادت طلبی و... در میان غیر شیعیان نیز به خوبی نمود دارد.