افزایش احتمال تحریم انتخابات مجلس/ بزرگترین ائتلاف سیاسی مصر تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، احزاب عضو ائتلاف دموکراتیک شب گذشته (چهارشنبه) بر لزوم اصلاح قانون انتخابات مصر که اخیرا از سوی شورای نظامی حاکم بر مصر ابلاغ شده است، تاکید کرد.

در این بیانیه که از سوی 60 شخصیت سیاسی مصر که عضو 43 حزب هستند، از سوی "محمد سعد الکتاتنی" دبیرکل حزب آزادی و عدالت اعلام شد آمده است: ما مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی را در صورت لغو نشدن ماده 5 آن تحریم می کنیم. در این ماده مشارکت شخصیتهای مستقل تنها به افرادی محدود شده که به احزاب سیاسی وابستگی نداشته باشند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این قانون ممنوعیت 10 ساله از فعالیتهای سیاسی باید بر ممانعت از حضور اعضای رژیم سابق و حزب ملی دموکرات منحل شده، در قانون انتخابات گنجانده شود.

دبیرکل حزب آزادی و عدالت که از سوی اخوان المسلمین پس از سقوط مبارک تاسیس شده افزود: ما این خواسته ها را در اختیار شورای عالی نظامی قرار می دهیم و روز یکشنبه آینده در نشستی که در مقر حزب الوفد برگزار می شود، مواضع خود را پس از دریافت نظرات شورای نظامی، اعلام می کنیم.

خاطرنشان می شود شورای نظامی حاکم بر مصر اخیرا 28 نوامبر را به عنوان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی که نخستین گام در راستای انتقال قدرت به مردم است، اعلام کرد. شورای نظامی همچین قانون انتخابات را که اخیرا توسط دولت موقت مصر اصلاح شده بود را ابلاغ کرد.