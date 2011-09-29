چالش مسکن مهر در کشور/ اعتبار سنگین خدمات رسانی به پروژه ها

محمد جعفر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد زیرساختهای مسکن مهر در کشور از جمله آب، برق، گاز و ... یکی از چالشهای مهمی است که هر هفته ما در شورای معاونین آن را بررسی می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تامین زیرساختها نیازمند اعتبارات قابل توجهی است، افزود: قرار شد این مشکل با مشارکت وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و استانداریها حل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: این در حالیست که سال گذشته اعتبار قابل توجهی نیز به این امر اختصاص یافت ولی این اعتبارات کفایت نکرد.

علیزاده با بیان اینکه این مشکل متناسب با افتتاح پروژه ها حل می شود، بدون اشاره به عدد مورد نیاز برای خدمات رسانی به واحدهای مسکن مهر افزود: این عدد یک عدد سنگین چند هزار میلیارد تومانی است.

وی تصریح کرد: به طور قطع پروژه هایی که آماده تحویل می شود بعد از رفع مشکل زیرساختها افتتاح خواهد شد.

صنعتی سازی در کشور به میزان 20 درصد می رسد

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر پیرامون صنعتی سازی در کشور گفت: در حال حاضر بحث صنعتی سازی در کشور متاسفانه کمتر از دو درصد است.

علیزاده پروژه های مسکن مهر را فرصتی برای رواج صنعتی سازی در کشور دانست و بیان داشت: افزایش رقم وام مسکن مهر به 25 میلیون تومان برای صنعتی سازی یکی از مشوق ها در این زمینه بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ساختمانهای دولتی و بیمارستان به صورت نیمه صنعتی ساخته می شوند، گفت: در حال حاضر در پروژه های دولتی داریم به سمت صنعتی سازی می رویم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: با این اوصاف میزان صنعتی سازی در کشور با بهره برداری از پروژه های یاد شده به مرز 20 درصد ساختمانهای کشور خواهد رسید که این امر جهش خوبی در این بخش محسوب می شود.