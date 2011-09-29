به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت اسدالله امرایی به بهانه 3 دهه فعالیت مستمر در عرصه ترجمه، عصر روز چهارشنبه (6 شهریور) با حضور فرهاد عابدینی، بنفشه حجازی، کامیار عابدی، محمود معتقدی، عبدالله صمدیان، محمود حسینی‌زاد، رسول یونان، شهلا زرلکی،‌ اعضای گروه شعر معاصر و اسدالله امرایی در محل کتابسرای روشن برگزار شد.

عابدینی: امرایی از نویسندگان برای ترجمه اثرشان اجازه می‌گیرد

در ابتدای این برنامه فرهاد عابدینی شاعر و مسئول گروه «شعر معاصر» گفت: این گروه سال 74 تشکیل شد و بنای جلساتش این بود که هر از گاهی برای دوستانی که در قید حیات هستند، مراسم بزرگداشت برگزار کند. خوشحالیم که برای تعدادی از اهالی ادبیات مراسم بزرگداشت برگزار کردیم و این دوستان، بعد از برگزاری بزرگداشت از دنیا رفتند!

این قسمت از سخنان عابدینی با خنده حضار روبرو شد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از پونه ندایی مدیرمسئول نشریه شوکران، به خاطر انتشار ویژه‌نامه‌ای برای اسدالله امرایی در این مجله، افزود: امرایی تا جایی که توانسته زیر پر و بال جوانان را گرفته و معرفی کتاب‌های نویسندگان اول و کتاب اولی را به روزنامه‌ها آورده است.

این شاعر اضافه کرد: بیشتر مترجم‌ها به یک یا دو نویسنده بسنده کرده و آثار آنها را ترجمه می‌کنند ولی امرایی مترجمی است که آثار نویسندگان مختلفی را ترجمه کرده و کسی است که با وجود اینکه در کشور ما قانون کپی‌رایت رعایت نمی‌شود، همیشه برای ترجمه آثار نویسندگان مختلف، از آن‌ها اجازه می‌گیرد.

حجازی: مترجمان اعضای سپاه صلح‌اند

در ادامه بنفشه حجازی شاعر و پژوهشگر این حوزه در ابتدا گفت: جالب است که من یک لُر هستم و قرار است درباره یک تُرک آن هم به زبان فارسی حرف بزنم! پس زنده باد زبان فارسی که ما را به یکدیگر پیوند داده است.

وی افزود: یکی از نکات قوت مترجمان کشورمان این است که با ترجمه آثار مختلف نویسنده‌ها، ایجاد همزبانی می‌کنند و به این ترتیب من با آرا و افکار یک نویسنده در آمریکا ارتباط برقرار می‌کنم.

این شاعر ادامه داد: به نظر من یک مترجم عضوی از سپاه صُلح است. چون ناشناخته را به شناخته تبدیل می‌کند و این شناخت باعث آشنایی و این آشنایی باعث همدلی می‌شود. چون جدال‌ها اکثراً به دلیل عدم شناخت و سوء تفاهم‌ها شکل می‌گیرند. در قدیم بازرگانان، تاجران و سفیران موجب ارتباط ملت‌ها با یکدیگر بودند ولی امروز این نقش را مترجم‌ها ایفا می‌کنند. مفهوم دهکده جهانی از چنین ارتباطاتی است که به وجود آمده است.

در آثار امرایی کمتر ریگ وجود دارد

حجازی گفت: این مترجم است که دنیا را تبدیل به یک توپ کوچک می‌کند. امرایی از نویسندگان آفریقایی، آمریکایی، آسیایی و اروپایی ترجمه دارد ولی جای اقیانوسیه در میان قاره‌هایی که او از نویسندگانشان ترجمه کرده، خالی است.

وی افزود: وقتی آثار امرایی را می‌خوانم کمتر در آن‌ها ریگ می‌بینم؛ بهتر بگویم وقتی آب خنک می‌خوریم، تکه یخ‌های مزاحمی در لیوان وجود دارند، آثار امرایی از این تکه یخ‌ها کم دارد.

این شاعر تاکید کرد: البته این برنامه در حکم «متوسط‌‌داشت» امرایی است و 30 سال دیگر که پیرتر شد باید برایش بزرگداشت برگزار کرد و آن موقع همه ترجمه‌هایش را بررسی کرد. امرایی آثاری را برای ترجمه انتخاب می‌کند که برای جامعه ما جالب است. یک نکته هم اینکه ترجمه و شعرهایش آن‌قدر به هم نزدیک هستند که یک بار یکی از دوستان در جلسه‌ای از امرایی پرسید: «این قطعه‌ای که خواندی شعر خودت بود یا ترجمه؟»

عابدی: امرایی را «مرد مهربان ادبیات معاصر» لقب بدهیم

در ادامه کامیار عابدی پژوهشگر عرصه شعر، با اشاره به یوند ادبیات شرق و غرب، تاکید کرد: یکی از پژوهشگران برجسته‌ای که به زبان انگلیسی درباره بودیسم تحقیق کرده است، در بررسی شعر شرق و غرب دو اصطلاح «داشتن» و «بودن» را مطرح کرده است.

وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: شاعر غربی معمولاً از داشتن سخن می‌گوید اما شاعر شرقی از داشتن صحبت نمی‌کند و فقط به بودن می‌اندیشد. این تفاوتی که میان این دو دیدگاه وجود دارد، «اریک فروم» را واداشته تا درباره داشتن و بودن بنویسد.

این پژوهشگر عرصه شعر سپس گفت: ولی در فرهنگ ایران هم این دو مفهوم با یکدیگر فرق دارند؛ وقتی از داشتن حرف می‌زنیم، مشغول نقد چیزی هستیم و ارزش‌گذاری‌اش می‌کنیم. این چیزی است که در فرهنگ غربی وجود دارد ولی در شرق کمتر است. در شعر شاعران ما هم شعر حافظ با استقبال بیشتری روبرو می‌شود چون نقد در آن از اشعار دیگران بیشتر است؛ شاعری که به بودن می‌‍پردازد، حضورش را ثبت می‌کند و این نگرش شرقی است.

عابدی سپس با نقل قولی از «بیژن جلالی» سخنی درباره کتابی که «مصطفی فرزانه» در اواخر عمرش نوشت، افزود: جلالی به نقل از فرزانه می‌گفت: «وقتی در این کتاب درباره صادق هدایت نوشتم، هدایت از من دور شد». یعنی تا موقعی که مسائلی که درباره هدایت می‌دانست، درونش بود، موضوع «بودن» بود ولی بعد از نوشتن کتاب، از آن حالت خارج شد.

این منتقد ادبی گفت: امرایی در واقع از همان سیستمی استفاده می‌کند که در شعر ژاپنی و فارسی است. یعنی در معرفی نویسنده‌های خارجی ترجیحی ندارد که بگوید که خوب است و که بد است؟ او در کارش فضایی را ایجاد می‌کند که همه ما به یک دیدن بدون ترجیح برسیم چون هدفش این است که فرهنگ و به تبع آن مهر را گسترش بدهد. این رویه بیش از یک دهه در کارهای امرایی ادامه دارد و به همین دلیل بجاست که به همین دلیل او را مرد مهربان ادبیات معاصر ایران، لقب بدهیم.