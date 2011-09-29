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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

تا پایان آذرماه؛

شرکت بورس انرژی تاسیس می‌شود

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از تشکیل شرکت بورس انرژی تا پایان آذرماه امسال خبر داد و اعلام کرد: ارزش کل سهام مربوط به شرکت بورس انرژی 200 میلیارد ریال بوده که تاکنون 160 میلیارد ریال آن پذیره نویسی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرفتاح فتاح قره باغ درباره آخرین وضعیت تشکیل بورس انرژی، گفت: ارزش کل سهام مربوط به شرکت بورس انرژی 200 میلیارد ریال بوده که تاکنون 160 میلیارد ریال آن پذیره نویسی شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، افزود: در زمان حاضر بیش از 80 درصد از پذیره نویسی شرکت بورس انرژی انجام گرفته است.
 
وی اضافه کرد: این میزان پذیره نویسی انجام گرفته مربوط به نهادهای مالی، بانکی و موسسه های مرتبط بخش برق است.
 
فتاح قره باغ تصریح کرد: همچنین 20 درصد سهام پیش از تشکیل شرکت بورس انرژی عرضه عمومی می شود و مردم عادی نیز می توانند این سهام را خریداری کنند.
 
وی درخصوص نام گذاری این شرکت با عنوان شرکت بورس انرژی بیان کرد: پیشنهاد اولیه ما تشکیل بورس برق بود که با نظر سازمان بورس اوراق بهادار و شورای بورس، در نهایت شرکت بورس انرژی مورد تایید قرار گرفت.
 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ایجاد رقابت سالم، کاریابی، واقعی شدن قیمت برق و تاثیر گذاری مثبت در حوزه مالی برق را از مزیت های مهم تشکیل بورس انرژی دانست.
کد مطلب 1419759

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