به گزارش خبرگزاری مهر، میرفتاح فتاح قره باغ درباره آخرین وضعیت تشکیل بورس انرژی، گفت: ارزش کل سهام مربوط به شرکت بورس انرژی 200 میلیارد ریال بوده که تاکنون 160 میلیارد ریال آن پذیره نویسی شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، افزود: در زمان حاضر بیش از 80 درصد از پذیره نویسی شرکت بورس انرژی انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: این میزان پذیره نویسی انجام گرفته مربوط به نهادهای مالی، بانکی و موسسه های مرتبط بخش برق است.

فتاح قره باغ تصریح کرد: همچنین 20 درصد سهام پیش از تشکیل شرکت بورس انرژی عرضه عمومی می شود و مردم عادی نیز می توانند این سهام را خریداری کنند.

وی درخصوص نام گذاری این شرکت با عنوان شرکت بورس انرژی بیان کرد: پیشنهاد اولیه ما تشکیل بورس برق بود که با نظر سازمان بورس اوراق بهادار و شورای بورس، در نهایت شرکت بورس انرژی مورد تایید قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ایجاد رقابت سالم، کاریابی، واقعی شدن قیمت برق و تاثیر گذاری مثبت در حوزه مالی برق را از مزیت های مهم تشکیل بورس انرژی دانست.