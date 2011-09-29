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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

ممشتی:

غار شیرآباد خان ببین گلستان پاکسازی شد

غار شیرآباد خان ببین گلستان پاکسازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست گلستان از پاکسازی غار شیرآباد خان ببین در استان خبر داد.

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تشکل زیست محیطی انجمن غارنوردان استان گلستان با مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان نسبت به پاکسازی و امحاء زباله های مسیر غار شیرآباد اقدام کرده است.

وی اظهار داشت: در این برنامه پاکسازی یک روزه که با حضور اعضای این انجمن، مردم داوطلب و پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان برگزار شد، تمام مسیرهای منتهی به آبشار و غار شیرآباد از حیث زباله پاک شد.

ممشتی بیان داشت: روز دوم مهر ماه به عنوان روز غار پاک نامگذاری شده و به دلیل حساسیت زیست محیطی غارها و بالا بودن درجه آسیب پذیری آنها، لزوم پاکسازی و جمع آوری زباله های داخل غارها امری ضروری است.

کد مطلب 1419761

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