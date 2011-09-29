99.5 درصد مردم خراسان رضوی یارانه نقدی دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: یارانه به هر فرد ایرانی که تمایل دارد آن را دریافت کند پرداخت می شود چون یارانه حق مردم است و هموارسازی این مسیر وظیفه مسئولان است.

وی تصریح کرد: بزرگترین پروژه اقتصادی کشور چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه پس از آن، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست که تمام کشور را پوشش می دهد.

وی افزود: در کشوری با جمعیت 70 میلیون نفر پرداخت و دریافت به موقع با رعایت شاخصهای عدالت محوری حرکتی بسیار دشوار است و آنچه اجرای این قانون را بیشتر متمایز می کند اجرای آن در زمان تحریم ها علیه کشورمان است.

پرداخت ماهیانه 262 میلیارد تومان یارانه به سرپرستان خانوار

استاندار خراسان رضوی گفت: در حالی هفتمین مرحله اجرای این قانون را سپری می کنیم که ماهانه 262 میلیارد تومان یارانه در خراسان به تمام سرپرستان خانوار پرداخت می شود.

صلاحی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مانند خانواده های در شرف طلاق و حضانت اطفال گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی باید نسبت به رفع این مشکلات هرچه سریعتر اقدام و امکان استفاده از یارانه نقدی را برای این خانوار ها مهیا کرد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موقعیت استان به عنوان دومین کلانشهر کشور یاد کرد و گفت: مسئله حمل و نقل عمومی یکی از موضوعات مهم پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست که ساماندهی این بخش و پرداخت یارانه از جمله بسته های حمایتی دولت در خصوص حمل و نقل است.

متقاضیان احداث جایگاه CNG زمین و وام می گیرند

وی به سیاست مدیران استان در خصوص افزایش جایگاه های CNG به عنوان یک اقدام اساسی یاد کرد و گفت: در پی هماهنگی های صورت گرفته با شهرداری و بانک های عامل، به متقاضیان احداث جایگاه، زمین و وام بانکی کم بهره اختصاص داده خواهد شد.

صلاحی همچنین از دستگاه های اجرایی خواست تا فرمانداری شهرستان مشهد را در خصوص رفع مشکلات مردم در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کمک کنند و با در اختیار قرار دادن افراد زبده به صورت مامور به خدمت در اجرای این طرح فرمانداری را یاری دهند.

استاندار خراسان رضوی به همین منظور مبلغ 40 میلیون تومان به فرمانداری مشهد کمک کرد.