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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

حسین پور:

کمیته "مطالبات" برای وصول بدهی های دولت در خراسان رضوی تشکیل شد

کمیته "مطالبات" برای وصول بدهی های دولت در خراسان رضوی تشکیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین کمیته حمل و نقل و سوخت خراسان رضوی از تشکیل کمیته مطالبات برای وصول حقوق و بدهی های دولتی از سازمان ها و واریز آن به خزانه دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور صبح پنجشنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی امسال فعالیت های حمایتی بسیار خوبی صورت گرفته که می توان به افزایش 100 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری، اختصاص ردیف بودجه به حمل و نقل روستایی و تخصیص بیش از 13 میلیون لیتر سوخت به فرمانداری برای استفاده در موارد ضروری اشاره کرد.

وی افزود: امسال 9 هزار و 375 دستگاه خودرو به عنوان سرویس مدارس استان مشغول فعالیت هستند و این ساماندهی برای سومین سال متوالی است که با نظارت شهرداری صورت می گیرد.

حسین پور گفت: اعطای کالابرگ نفت سفید به روستاهای فاقد گاز، اختصاص 105 میلیون لیتر نفت و گاز به صنایع و اختصاص سهمیه 266 میلیون لیتری سوخت در بخش کشاورزی در سه ناحیه مشهد، سبزوار و تربت حیدریه از دیگر اقدامات حمایتی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی است.

کد مطلب 1419765

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