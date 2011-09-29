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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

حجت الاسلام منصوری:

دفاع مقدس صیانت از فرهنگ ناب و اصیل است

دفاع مقدس صیانت از فرهنگ ناب و اصیل است

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: امام جمعه بندرترکمن با اشاره به رشادتهای دلاورمردان ایران اسلامی در دفاع از میهن اسلامی، دفاع مقدس را دفاع و صیانت از ارزشها، فرهنگ ناب و اصیل دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد منصوری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری بندرترکمن بر توجه به حفظ ارزشهای دینی، اتحاد، تفاهم و همکاری بین مسئولان تاکید کرد.

فرماندار شهرستان ترکمن نیز خواستار همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی با عوامل اجرایی سرشماری شد.

حمید قربان زاده گوگلانی، با اشاره به اهمیت و نقش سرشماری در برنامه ریزیها گفت: آمار، پایه و اساس همه برنامه ریزیهاست.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری نیز ضمن اشاره به تاریخچه آمارگیری در ایران به تشریح اهمیت و جایگاه آمار و برنامه ریزی پرداخت.

وی تصریح کرد: تهیه و تنظیم اسناد میان مدت، بلند مدت و کوتاه مدت برگرفته از اطلاعات وضعیت بخشهای مختلف بوده و هرچه این اطلاعات دقیق، بهنگام و شفاف باشد برنامه ریزیها نیز واقعی خواهد بود.

وی در ادامه ضمن قرائت فرمان ریاست جمهوری پیرامون سرشماری عمومی نفوس و مسکن تصریح کرد: در اجرای ماده 4 قانون مرکز آمار و بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران و باستناد قانون بوجه سال 89 و مواد 54 و 68 قانون برنامه پنجم توسعه تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و استانداریهای کشور مکلف هستند خودرو و وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز در طول برگزاری دوره آموزشی و همچنین در زمان اجرای سرشماری در اختیار آمار و اطلاعات استانداریها قرار دهند.
 
گفتنی است سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 از 2 آبان الی 22 آبان ماه به مدت 21 روز همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
کد مطلب 1419775

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