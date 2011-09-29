دفاع مقدس صیانت از فرهنگ ناب و اصیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد منصوری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری بندرترکمن بر توجه به حفظ ارزشهای دینی، اتحاد، تفاهم و همکاری بین مسئولان تاکید کرد.
فرماندار شهرستان ترکمن نیز خواستار همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی با عوامل اجرایی سرشماری شد.
حمید قربان زاده گوگلانی، با اشاره به اهمیت و نقش سرشماری در برنامه ریزیها گفت: آمار، پایه و اساس همه برنامه ریزیهاست.
مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری نیز ضمن اشاره به تاریخچه آمارگیری در ایران به تشریح اهمیت و جایگاه آمار و برنامه ریزی پرداخت.
وی تصریح کرد: تهیه و تنظیم اسناد میان مدت، بلند مدت و کوتاه مدت برگرفته از اطلاعات وضعیت بخشهای مختلف بوده و هرچه این اطلاعات دقیق، بهنگام و شفاف باشد برنامه ریزیها نیز واقعی خواهد بود.
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