ارشاد استان ها می توانند مجوز موسیقی صادر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزمانی ضمن اعلام این خبر گفت: ازاین پس نیازی به انجام استعلام توسط اداره کل ارشاد استان ها از دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و اداره کل ارشاد هراستان می تواند بنا به صلاحدید ، ضرورت و نیاز مخاطبان خود به صدور مجوز اجرای صحنه ای موسیقی نواحی و مقامی بپردازد.



مدیر کل دفتر موسیقی در ادامه با تاکید براهمیت توجه به موسیقی نواحی ، مقامی و محلی ایران تصریح کرد: این تصمیم در پی سیاست های حمایتی دفتر موسیقی از موسیقی نواحی ، مقامی و محلی گرفته شده و امید است زمینه ساز رونق هرچه بیشتر این گونه موسیقی شود.

