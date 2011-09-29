لیگ فوتسال استان البرز از نیمه دوم مهرماه استارت می خورد

پژمان رضایی مسئول کمیته فوتسال در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد مسابقات امسال با حضور 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی برگزار شود و رقابت های امسال حکم انتخابی و تشکیل لیگ برتر و دسته اول را داشته باشد. وی تصریح کرد: در پایان مسابقات امسال تیم قهرمان به لیگ کشور خواهد رفت و 8 تیم دیگر به دسته برتر و 8 تیم بعدی به لیگ دسته اول هدایت خواهند شد و الباقی تیم ها به شهرستانهای خود سقوط خواهند کرد.

رضایی اظهار داشت: لیگ استان از نیمه دوم مهرماه شروع خواهد شد و تیم ها تا 16 مهرماه فرصت دارند مدارک خود را به کمیته مسابقات ارائه دهند.