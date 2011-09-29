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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

لیگ فوتسال استان البرز از نیمه دوم مهرماه استارت می خورد

لیگ فوتسال استان البرز از نیمه دوم مهرماه استارت می خورد

کرج - خبرگزاری مهر: مراسم قرعه کشی رقابت های فوتسال استان برگزار شد تا نحوه شکل گیری لیگ برتر و دسته اول استان مشخص شود.

پژمان رضایی مسئول کمیته فوتسال در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد مسابقات امسال با حضور 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی برگزار شود و رقابت های امسال حکم انتخابی و تشکیل لیگ برتر و دسته اول را داشته باشد. وی تصریح کرد: در پایان مسابقات امسال تیم قهرمان به لیگ کشور خواهد رفت و 8 تیم دیگر به دسته برتر و 8 تیم بعدی به لیگ دسته اول هدایت خواهند شد و الباقی  تیم ها به شهرستانهای خود سقوط خواهند کرد.

 رضایی اظهار داشت: لیگ استان از نیمه دوم مهرماه شروع خواهد شد و تیم ها تا 16 مهرماه فرصت دارند مدارک خود را به کمیته مسابقات ارائه دهند.

 

کد مطلب 1419778

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