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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

حاجی خانی عنوان کرد:

دانشگاه آزاد کرج در عرصه بین المللی مقتدرانه گام برمی دارد

دانشگاه آزاد کرج در عرصه بین المللی مقتدرانه گام برمی دارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گفت: این واحد دانشگاهی با اقتدار به سمت دروازه های بلند ترقی در عرصه های بین المللی پیش می رود.

 رامین حاجی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت آغاز سال تحصیلی 91-90 ، اظهار داشت: تقارن بهار تعلیم و دانش اندوزی با هفته دفاع مقدس در فراگیری علم و دانش دارای قداستی خاص است.

وی، افزود: َاین دانشگاه میزبان پیکرهای مقدس پنج شهید گمنام بوده و خود در دوران دفاع مقدس در راه دفاع از میهن و انقلاب اسلامی بیش از 12 شهید والامقام را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و امام راحل(ره) تقدیم کرده است.
 
حاجی خانی، به موفقیتهای دانشگاه آزاد کرج اشاره کرد و بیان داشت: این واحد دانشگاهی در سال های اخیر توانسته است به حول و قوه الهی و در سایه همت، دلسوزی و تلاش های قابل تحسین استادان، دانشجویان و کارکنان خود با کسب رتبه دوم در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور، رتبه 33 تولید علم در بین دانشگاه های دولتی و غیردولتی معتبر کشور و همچنین امتیاز چهار هزار و 538 در بین شش هزار دانشگاه معتبر جهان را به دست آورد.
 
این مسئول، ادامه داد: ارائه بیش از صدها مقاله ISI، ثبت ده ها اختراع و ابتکارات و کسب مقام های متعدد در زمینه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، اداری و مالی، ورزشی و ... نه تنها به عنوان یکی از قطب های علمی کشور مطرح شود بلکه افتخارات غیرقابل انکاری را به جامعه بین المللی علمی و دانشگاهی ارائه نماید.
 
حاجی خانی، تاکید کرد: واحد کرج در حال حاضر با اقتدار به سمت دروازههای بلند ترقی در عرصههای بین المللی پیش می رود و اینک وظیفه‌ی اصلی شما عزیزان، در سالی که از طرف رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، پشتکار و جدیت جهادگونه در تحصیل علم برای تامین و تضمین عظمت آینده کشور است.
 
وی ادامه داد: مسئولان، استادان و کارکنان این دانشگاه با تمام توان خود و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات کم نظیر، نهایت سعی و تلاش خود را به کار گرفته اند تا ضمن عمل به منویات مقام معظم رهبری، ضمن ایجاد بستری مناسب در راستای تعالی و توسعه علم و آگاهی و فرهنگ و معنویت، محیطی سرشار از آرامش و نشاط را برای دانشجویان کنند.
 
 در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بزرگترین مرکز آموزش عالی استان البرزاست و بیش از 34 هزاردانشجو، دارد.
کد مطلب 1419780

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