دانشگاه آزاد کرج در عرصه بین المللی مقتدرانه گام برمی دارد

رامین حاجی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت آغاز سال تحصیلی 91-90 ، اظهار داشت: تقارن بهار تعلیم و دانش اندوزی با هفته دفاع مقدس در فراگیری علم و دانش دارای قداستی خاص است.

وی، افزود: َاین دانشگاه میزبان پیکرهای مقدس پنج شهید گمنام بوده و خود در دوران دفاع مقدس در راه دفاع از میهن و انقلاب اسلامی بیش از 12 شهید والامقام را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج) و امام راحل(ره) تقدیم کرده است.

حاجی خانی، به موفقیتهای دانشگاه آزاد کرج اشاره کرد و بیان داشت: این واحد دانشگاهی در سال های اخیر توانسته است به حول و قوه الهی و در سایه همت، دلسوزی و تلاش های قابل تحسین استادان، دانشجویان و کارکنان خود با کسب رتبه دوم در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کل کشور، رتبه 33 تولید علم در بین دانشگاه های دولتی و غیردولتی معتبر کشور و همچنین امتیاز چهار هزار و 538 در بین شش هزار دانشگاه معتبر جهان را به دست آورد.

این مسئول، ادامه داد: ارائه بیش از صدها مقاله ISI، ثبت ده ها اختراع و ابتکارات و کسب مقام های متعدد در زمینه های علمی، فرهنگی، پژوهشی، اداری و مالی، ورزشی و ... نه تنها به عنوان یکی از قطب های علمی کشور مطرح شود بلکه افتخارات غیرقابل انکاری را به جامعه بین المللی علمی و دانشگاهی ارائه نماید.

حاجی خانی، تاکید کرد: واحد کرج در حال حاضر با اقتدار به سمت دروازههای بلند ترقی در عرصههای بین المللی پیش می رود و اینک وظیفه‌ی اصلی شما عزیزان، در سالی که از طرف رهبر معظم انقلاب به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، پشتکار و جدیت جهادگونه در تحصیل علم برای تامین و تضمین عظمت آینده کشور است.

وی ادامه داد: مسئولان، استادان و کارکنان این دانشگاه با تمام توان خود و با بهره گیری از امکانات و تجهیزات کم نظیر، نهایت سعی و تلاش خود را به کار گرفته اند تا ضمن عمل به منویات مقام معظم رهبری، ضمن ایجاد بستری مناسب در راستای تعالی و توسعه علم و آگاهی و فرهنگ و معنویت، محیطی سرشار از آرامش و نشاط را برای دانشجویان کنند.

در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بزرگترین مرکز آموزش عالی استان البرزاست و بیش از 34 هزاردانشجو، دارد.