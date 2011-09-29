دفاع مقدس هویت ملی و شناسنامه ایران است/ ولایتی بودن شعار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی شامگاه چهارشنبه در یادواره شهدای دفاع مقدس در مسجد سیدالشهدای ورامین افزود: دفاع مقدس، کارنامه قبولی ملت ایران بود چراکه هشت سال دفاع برای دفاع از آرمانهای انقلاب و نظام و برای ایستادگی در مقابل بدخواهان، دشمنان و بیگانگان بود.

وی بیان کرد: دفاع مقدس آثار و برکات فراوانی به همراه داشت که از آثار مهم و ماندگارش، ثبات و امنیت ملت ایران، رسوایی بیگانگان، اعتماد به نفس ملت در مقابل دشمن و تنبیه بیگانگان و جلوگیری از طمع مجدد آنها به سرزمین و کیان ایران و ایرانیان بود.

نماینده دوره های ششم و هفتم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در میان تمام عوامل و عناصری که می تواند عامل این پایداری، ایثار، استقلال و عزت محسوب شود، عامل وحدت و بیداری و در رأس آن ولایت و رهبری است که همچنان نقش بی بدیل خودش را در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی حفظ کرده است.

اگر نقش ولایت و رهبری نبود، سرنوشت جنگ مشخص نبود

وی تأکید کرد: اگر نقش ولایت و رهبری نبود، سرنوشت جنگ مشخص نبود و انقلاب به پیروزی نائل نمی آمد، انقلاب ما 32 سال مقاومت نکرده و سنگرهای دشمن را فتح نمی کرد؛ همه اینها به برکت وجود عنصر رهبری و ولایت است.

نوش آبادی افزود: اگر امروز در جهان شاهد خیزشها و شاهد موج بیداری اسلامی هستیم، ریشه آن، مقاومت ملت ایران و نقش بی بدیل رهبری در تداوم این مسیر و راه است.

وی ادامه داد: اگر امروز در خاورمیانه، ملتها بیدار شدند، نقطه عطف آن بیداری انقلاب ایران و محور آن دفاع مقدس ایرانیان بوده است و اگر در کشورهای شمال آفریقا مثل تونس، مصر، لیبی و مراکش مردم به صحنه می آیند و در مقابل استبداد قیام می کنند، ریشه اش در انقلاب اسلامی ایران است.

سفیر تام الاختیار ایران در کشور عمان تصریح کرد: اگر در کشورهای حوزه خلیج فارس تحولات مثبتی دیده شده و شاهد قیام مردم در کشورهایی مثل بحرین، یمن و مناطقی از عربستان هستیم، حاصل مجاهدت و محصول صبر و پایداری و روحیه جهادی ملت ایران است.

صدور انقلاب از شعارهای مردم و آمال و آرزوهای ملت ایران بود

وی ادامه داد: صدور انقلاب از شعارهای مردم و آمال و آرزوهای ملت ایران بود و این موج بیداری، یعنی صدور انقلاب اسلامی.

رئیس فراکسیون مطبوعات مجلس هفتم گفت: آنهایی که می خواهند بیداری اسلامی را به نفع خودشان مصادره کنند و جلوه های اقتصادی به آنها بدهند و عوامل مادی را درآن دخیل کنند، بدانند که ریشه این انقلابها ریشه در تفکرات و آموزه های دینی و اسلامی دارد.

وی افزود: منشاء موج بیداریها در کشورهای مختلف، بدون شک، جمهوری اسلامی و هدایتها و رهبریهای داهیانه دیروز حضرت امام(ره) و امروز مقام معظم رهبری است.

دلیل بیراهه رفتن و چالش انقلابهای عربی در برخی مواقع، نداشتن رهبری آگاه و بصیر است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عمان اظهار داشت: نگرانی که امروز در کشورهای عربی وجود دارد، فقدان رهبری در این انقلابها و جنبشهاست و دلیل بیراهه رفتن و چالش این انقلابها در برخی مواقع، نداشتن رهبری آگاه و بصیر است؛ البته آنها که اقتدا به جمهوری اسلامی کرده و از ایران اسلامی الگو گرفته اند، راهشان را ادامه می دهند.

وی با اشاره به هجمه های گوناگون دشمن در ایام مختلف گفت: 32 سال مبارزه ملت ایران، توأم با مرارتها، سختیها، فراز و نشیبها در کنار شیرینی ها و .... بوده و امروز هم دشمن دست بردار نیست.

نوش آبادی ادامه داد: امروز هم ملت ایران مصون از هجمه و تعرض نبوده و بیمه از حوادث و تحریکات و تحرکات دشمن نیست.

وی تأکید کرد: تا زمانی که این انقلاب و این ملت و این راه و آرمانها و ارزشها در کشورمان حاکم است، دشمن هم مترصد توطئه و هجمه و خیانت، اما در هر مقطعی به نوعی است.

پیروزی ایران در دفاع مقدس، معجزه و لطف الهی بود

عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آغاز انقلاب توأم شد با تحرکات منافقانه و موذیانه عده ای در شهرهای مرزی برای ساقط کردن نظام و بیراهه کشاندن انقلاب اسلامی بود؛ در جنگ تحمیلی نیز بیش از 60 کشور - از قدرتهای بزرگ تا کشورهای کوچک – حضور فیزیکی داشتند، کمک نظامی کرده و از صدام حمایت می کردند.

وی ادامه داد: ایران در دفاع مقدس با دنیای استکبار غرب و دشمنان قسم خورده ملت می جنگید و به همین دلیل است که باید گفت که پیروزی ایران در دفاع مقدس، معجزه و لطف الهی بود.

نوش آبادی با اشاره به ادامه هجمه های دشمنان پس از پایان جنگ تحمیلی گفت: در فتنه 88 مقام معظم رهبری فرمودند، اگر لطف امام زمان(عج) نبود، آن غائله خسارت فراوانی به ما وارد می کرد؛ این جریان برنامه ریزی شده بود و البته عده ای ناآگاهانه آمده بودند و کنار کشیدند، ریشه اش هم بیرون از مرزها و توسط دشمن طراحی شده بود.

ریشه جریان انحرافی مخالفت با رهبری است

وی افزود: همین جریان که امروز به نام جریان انحرافی مطرح است یکی از خطرات بزرگ است که باید هوشمندانه و آگاهانه از کنار آن عبور کنیم.

سفیر ایران در عمان ادامه داد: آنها با برنامه ریزیهایی که می کنند، برای اینکه در بعضی جاها و مکانها استقرار پیدا کنند، تلاشهایشان را دوچندان کرده اند که این امر، هم هوشیاری ملت و هم بصیرت نسل جوان را می طلبد.

نوش آبادی تصریح کرد: ریشه جریان انحرافی هم مخالفت با رهبری است؛ ریشه آن نه اقتصادی، نه فرهنگی و نه اجتماعی است، بلکه انحراف عقیدتی است و با ولایت و اصل رهبری و نظام دینی مشکل دارند.

وی افزود: آنها قبلاً به صراحت این مسئله را می گفتند ولی الان چون افشا شده است، کمتر این حرفها را می زنند و می خواهند افکار عمومی را متوجه حقیقت انحرافشان نکنند.

جریان انحرافی اصل اساس نظام و عمود خیمه ولایت فقیه را نشانه گرفته است

نوش آبادی بیان داشت: آنچه آنها نشانه گرفته اند، اصل اساس نظام و عمود خیمه ولایت فقیه است و این رکن و ستون را می خواهند از بین ببرند؛ این غائله ای بزرگ است و خطر جریان انحرافی از فتنه 88 بیشتر است.

وی ادامه داد: مردم به طور حتم در مقابله با این گونه جریانات انحرافی سرافراز بیرون می آیند و باید هم مسائل داخلی و هم مسائل دنیای اسلام را خوب رصد کنند.

سفیر ایران در عمان گفت: پیام انقلاب، جنگ، ولایت و مردم، بصیرت و آگاهی و روشنفکری در این عصر و عدم انحراف فکری و سیاسی و توجه به اصل عمود خیمه دین و ولایت فقیه است.

وی افزود: هر کس که حول این محور قرار گرفت، سلامت فکری، سیاسی و فرهنگی اش تضمین می شود؛ آنها که امروز در عرصه فرهنگی، سیاسی و اعتقادی منحرف شده اند، از این اصل فاصله گرفته اند و آنها که منحرف نشده اند، این محوریت را رها نکرده اند.

شعار ولایتی بودن شعار صرف نیست

نوش آبادی با اشاره به اینکه نباید وحدت را تحت الشعاع قرار داد، افزود: شعار ولایتی بودن شعار صرف نیست؛ بلکه شعار ولایت، شعار برخورد روشنگرانه با آنهاست که نمی دانند و آگاه نیستند و نیاز به آگاهی و بصیرت دارند.

وی بیان داشت: امروز این وظیفه را داریم که در مسیر حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی بر اصل وحدت تکیه کنیم و با هوشمندی به راهمان ادامه دهیم؛ وحدت و ولایت، ارکان جدایی ناپذیر در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

نوش آبادی ادامه داد: در اطرافمان به بهانه اینکه تروریسم در دنیا در حال رشد بوده و دنیا در خطر است، لشگرکشی به خاورمیانه کرده اند و هیچ کشوری در اطراف ما نیست که آمریکا آشیانه ای برای خودش درست نکرده باشد.

در یک دهه آینده شاهد سقوط اکثر حکومتهای ظالمانه پادشاهی هستیم

سفیر و نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در پادشاهی عمان اظهار داشت: سرنوشت حکام ظالم منطقه خلیج فارس بعد از سرنوشت بن علی، مبارک و قذافی، همان است که آنها دچار شدند و در یک دهه آینده شاهد سقوط اکثر این حکومتهای ظالمانه پادشاهی هستیم.

وی افزود: چون موج بیداری اسلامی و بصیرت در این کشورها به وجود آمده و امروز در کشورهای جهان غرب هم توسعه یافته است، در سازمان ملل متحد هم این موج به وجود آمد و اجلاس امسال مجمع عمومی با هر سال متفاوت بود و هر سال این موج شدیدتر می شود.

امروز بیداری اسلامی به بیداری انسانی تبدیل شده است

نوش آبادی ادامه داد: اینکه دولتها در سازمان ملل مدعی هستند که باید از نقش برجسته تر برخوردار بوده و دارای قدرت بیشتری باشند و خواهان اصلاحات در سازمان ملل و شورای امنیت هستند، هم کشورهای اسلامی هستند و هم کشورهای غیر اسلامی، بیداری انسانی در دنیاست و امروز بیداری اسلامی به بیداری انسانی تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: عامل اصلی ناامنی در دنیا همین چند کشور شورای امنیت هستند، هر جا دلشان بخواهد آشوب به پا می کنند؛ صلح و جنگ در دنیا با اختیار همین اعضاست.

امروز راهی جز ترمیم و اصلاح ساختار سازمان ملل متحد وجود ندارد

نماینده تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در عمان افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، کشورهای اسلامی مستحق یک کرسی دائم در شورای امنیت هستند و این امر، گام مهمی است که جمهوری اسلامی ایران آن را پیشنهاد داده، چرا که بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد.

وی ادامه داد: اصل حق وتو را غیر مشروع می دانیم ولی اگر قرار است این حق باشد، چاره ای جز تغییر ساختار نیست و باید یک کشور اسلامی نیز به عضویت دائم شورای امنیت در آید.

نوش آبادی تأکید کرد: اگر کشورهای اسلامی یک عضو دائم در شورای امنیت داشته باشند، هر تصمیمی بر علیه کشورهای اسلامی گرفته نمی شود و کشورهای اسلامی قطعنامه های ضد اسلامی را وتو می کنند.

وی ادامه داد: امروز راهی جز ترمیم و اصلاح ساختار سازمان ملل متحد وجود ندارد و حتی کشورهای غیر اسلامی مانند برزیل که مدعی حضور در میان اعضای دائم شورای امنیت هستند نیز باید در این اصلاحات، نقش داشته باشند.

پیش از سخنان نوش آبادی، یکی از فرماندهان جبهه و جنگ و جانبازان این عرصه، به بیان خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداخت.

غلام شیرازی که برادر شهید بوده و اصالت ورامینی دارد، خاطراتی از شهدای گرانقدر شهرستانهای ورامین و پیشوا بیان کرد که حاضران را تحت تأثیر قرار داد.