13 پایگاه جشن عاطفه ها در بندرترکمن دایر شد

حمید قربان زاده گوگلانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 11 پایگاه ثابت و 2 پایگاه سیار در سطح شهرستان برای جمع آوری هدایا و کمک های نقدی در سطح شهرستان ترکمن تدارک دیده شده است.

وی اظهار داشت: همچنین صندوق ویژه مدارس درهمه مدرسه ها و پایگاههای جمع آوری در سطح مدارس شهرستان توزیع شده است.

وی هدف از برگزاری جشن عاطفه ها را یاری رساندن به دانش آموزان نیازمند عنوان کرد که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور اجرا می شود.

فرماندار بندرترکمن، جلوه خلوص دوستی و صمیمیت، آرامش روحی، آمرزش گناهان، برخورداری از خیر و سعادت دنیوی و اخروی و عمل به سفارشات قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را از آثار معنوی این نیکوکاری باشکوه برشمرد.