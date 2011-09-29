امروز همه ما مدیون فداکاری و ایثار رزمندگان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، زری اماد درباره دلایل اجرای "پوکه‌های برنجی" گفت: این نمایش تولید سال87 است و نویسندگی آن را شهرام کرمی برعهده داشته است. در این نمایش چهار اپیزود از هفت اپیزود این نمایشنامه را به دلیل سادگی موجود در آثار شهرام کرمی که همواره به دور از شعارزدگی به موضوعات جنگ می‌پردازد برای اجرا انتخاب کردم که خوشبختانه با استقبال مخاطبان و اهالی حرفه‌ای تئاتر همراه شد. به گونه‌ای که این اثر توانست جوایز ویژه‌ای را نیز به دست آورد.

این بازیگر درباره ویژگی‌های این نمایش 45 دقیقه‌ای اظهار کرد: این نمایش اثری ساده است که به دور از هرگونه شعارزدگی با بازی هنرمندانی چون مرتضی آقاحسینی، سیدعلی موسویان، امیر کربلایی زاده و محمد زوار بی ریا، به خاطره‌ها و یادگارهای جنگ می‌پردازد و در آن داستان شهید عزیزی به نام صادق گلی‌پور روایت می‌شود که کوچه‌ای به نامش نام گذاری شده در حالی که این کوچه قرار است تبدیل به اتوبانی با همین نام شود و...

اماد ادامه داد: در این نمایش سعی کرده‌ام در مقام کارگردان ضمن وفاداری به متن، یاد و خاطره‌های شهیدان و رزمندگان دوران هشت سال جنگ تحمیلی را به گونه‌ای ساده که برای تمامی اقشار جامعه قابل درک باشد روایت کرده و در این کار گوشه‌هایی از طنز را نیز در نظر گرفتم تا از بار تراژیک اثر کم کنم.

این کارگردان در خصوص اجرا در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر نیز خاطر نشان کرد: همواره کار در این مجموعه فرهنگی و هنری را دوست داشتم زیرا مسئولین این تماشاخانه همیشه رفتاری صمیمی و محترمانه با اهالی تئاتر داشته‌اند به گونه‌ای که هر بار در این مجموعه کاری را روی صحنه برده‌ام آرزو کرده‌ام که بتوانم کارهای بعدی را نیز در چنین فضایی اجرا کنم زیرا از مدیر عامل، معاون اجرایی، روابط عمومی و سایر همکاران همیشه در قابل یک تیم متحد، منسجم و حرفه‌ا‌ی در خدمت کار بوده‌اند.

نمایش "پوکه‌های برنجی" به کارگردانی زری اماد تا 13 مهرماه سال جاری از ساعت 20 در سالن استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه است.