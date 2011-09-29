اعلام برنامه دیدارهای روز پایانی/ آخرین دیدار ایران برای نخستین قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا روز چهارشنبه دیدارهایی برای تعیین ردهبندی تیمهای انتهایی جدول برگزار شد که طی آن برای تعیین ردهبندی تیمهای نهم و دهم قزاقستان موفق به شکست تایلند شد. اندنزی در دیدار تعیین کننده برای ردهبندی تیمهای یازدهم و دوازدهم قطر را از پیش رو برداشت. دیدار نهایی برای تعیین ردهبندی تیمهای سیزدهم و چهاردهم با برتری چینتایپه به پایان رسید و افغانستان نیز در دیدار تعیین کننده برای تعیین تیمهای ته جدول به پیروزی دست یافت.
روز چهارشنبه همچنین دیدارهای مرحله نیمه نهایی برگزار شد که طی آن دو تیم چین و ایران به برتری دست یافتند. دیدارهای تعیین کننده ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم هم با پیروزی ژاپن و هند به پایان رسید. نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز هشتم رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:
مرحله نیمه نهایی
* استرالیا 2 - چین 3
* ایران 3 - کرهجنوبی یک
ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم
* سریلانکا صفر - ژاپن 3
* پاکستان یک - هند 3
ردهبندی تیمهای نهم و دهم
* قزاقستان 3 - تایلند صفر
ردهبندی تیمهای یازدهم و دوازدهم
* قطر 2 - اندونزی 3
رده بندی تیم های سیزدهم و چهاردهم
* چین تایپه 3 - ترکمنستان 2
رده بندی تیم های پانزدهم و شانزدهم
* افغانستان 3 - ازبکستان یک
بدین ترتیب و در پایان دیدارهای روز هشتم، ردهبندی تیمهای نهم تا شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به این شرح مشخص شد:
9- قزاقستان
10- تایلند
11- اندونزی
12- قطر
13- چین تایپه
14- ترکمنستان
15- افغانستان
16- ازبکستان
شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه با برگزاری چهار دیدار به پایان میرسد. در مهم ترین دیدار امروز تیم ملی والیبال ایران در سالن 12 هزار نفری آزادی و برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف چین میرود. تیم ملی والیبال دو سال پیش در رقابت های قهرمانی مردان آسیا که در مانیل فیلیپین برگزار شد تیم ملی چین را شکست داد. تیم کشورمان که در دو دوره رقابتهای AVC کاپ نیز مقابل چین به پیروزی رسید اما دو ماه پیش در چارچوب رقابتهای انتخابی لیگ جهانی مغلوب چین شد.
تیم ملی والیبال ایران در حالی این دیدار را برگزار میکند که تاکنون سابقهای از قهرمانی در آسیا ندارد البته این برای دومین بار است که تیم ملی والیبال به دیدار نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا صعود کرده است. برنامه دیدارهای روز پایانی شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:
دیدار پایانی
* ایران - چین
دیدار ردهبندی
* کره جنوبی - استرالیا
ردهبندی تیمهای پنجم و ششم
* ژاپن - هند
ردهبندی تیمهای هفتم و هشتم
* پاکستان - سریلانکا
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