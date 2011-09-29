اعلام برنامه دیدارهای روز پایانی/ آخرین دیدار ایران برای نخستین قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا روز چهارشنبه دیدارهایی برای تعیین رده‎بندی تیم‎های انتهایی جدول برگزار شد که طی آن برای تعیین رده‎بندی تیم‎های نهم و دهم قزاقستان موفق به شکست تایلند شد. اندنزی در دیدار تعیین کننده برای رده‎بندی تیم‎های یازدهم و دوازدهم قطر را از پیش رو برداشت. دیدار نهایی برای تعیین رده‎بندی تیم‎های سیزدهم و چهاردهم با برتری چین‎تایپه به پایان رسید و افغانستان نیز در دیدار تعیین کننده برای تعیین تیم‎های ته جدول به پیروزی دست یافت.

روز چهارشنبه همچنین دیدارهای مرحله نیمه نهایی برگزار شد که طی آن دو تیم چین و ایران به برتری دست یافتند. دیدارهای تعیین کننده رده‎بندی تیم‏های پنجم تا هشتم هم با پیروزی ژاپن و هند به پایان رسید. نتیجه دیدارهای برگزار شده در روز هشتم رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

مرحله نیمه نهایی

* استرالیا 2 - چین 3

* ایران 3 - کره‎جنوبی یک



رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم

* سریلانکا صفر - ژاپن 3

* پاکستان یک - هند 3



رده‎بندی تیم‎های نهم و دهم

* قزاقستان 3 - تایلند صفر



رده‎بندی تیم‎های یازدهم و دوازدهم

* قطر 2 - اندونزی 3



رده بندی تیم های سیزدهم و چهاردهم

* چین تایپه 3 - ترکمنستان 2



رده بندی تیم های پانزدهم و شانزدهم

* افغانستان 3 - ازبکستان یک

بدین ترتیب و در پایان دیدارهای روز هشتم، رده‎بندی تیم‎های نهم تا شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا به این شرح مشخص شد:

9- قزاقستان

10- تایلند

11- اندونزی

12- قطر

13- چین تایپه

14- ترکمنستان

15- افغانستان

16- ازبکستان

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه با برگزاری چهار دیدار به پایان می‎رسد. در مهم ترین دیدار امروز تیم ملی والیبال ایران در سالن 12 هزار نفری آزادی و برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف چین می‎رود. تیم ملی والیبال دو سال پیش در رقابت های قهرمانی مردان آسیا که در مانیل فیلیپین برگزار شد تیم ملی چین را شکست داد. تیم کشورمان که در دو دوره رقابت‎های AVC کاپ نیز مقابل چین به پیروزی رسید اما دو ماه پیش در چارچوب رقابت‎های انتخابی لیگ جهانی مغلوب چین شد.

تیم ملی والیبال ایران در حالی این دیدار را برگزار می‎کند که تاکنون سابقه‎ای از قهرمانی در آسیا ندارد البته این برای دومین بار است که تیم ملی والیبال به دیدار نهایی رقابت‎های قهرمانی آسیا صعود کرده است. برنامه دیدارهای روز پایانی شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است:

دیدار پایانی

* ایران - چین

دیدار رده‎بندی

* کره جنوبی - استرالیا

رده‎بندی تیم‎های پنجم و ششم

* ژاپن - هند

رده‎بندی تیم‎های هفتم و هشتم

* پاکستان - سریلانکا