استفاده از توان علمی دانشگاهیان در اداره امور کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر یحیی رحیم صفوی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بهره مندی از توانمندی علمی و بکارگیری تکنولوژی ها نقش بسزایی در ادراه امور کشور دارد، اظهار داشت: در این راستا باید از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و حوزه های علمیه در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها استفاده شود.

وی با اشاره به موقعیت خراسان جنوبی در همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان، عنوان کرد: این استان از موقعیت استراتژیکی در بعد همجواری با این دو کشور قرار دارد چرا که قدرت های خارجی در این دو کشور تاثیرگذار بوده و می خواهند ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهند.

سردار صفوی به رموز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: جهادی بودن از رموز پیروزی هشت سال دفاع مقدس بوده، که باید امروز در راستای جهاد اقتصادی که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده استفاده کرد و به این هدف کلان رسید.

وی برتری قدرت ایمان بر قدرت سلاح و تجهیزات را نخستین رمز پیروزی انقلاب دانست و عنوان کرد: اعتقادات و باورهای دینی و تبعیت از قرآن کریم از دیگر رموز پیروزی در هشت سشال دفاع مقدس بوده است.

سردار صفوی تبعیت از ولایت فقیه را رمز دوم پیروزی ذکر کرد و افزود: ولایت فقیه ولایت بر حق است و امروز نیز تبعیت و اطاعت از ولایت فقیه و حرکت در سمت اندیشه ها و سیاست های مقام معظم رهبری موجب پیروزی جهت اهداف شوم دشمنان می شود.

وی با بیان اینکه عقلانیت و استفاده از خرد جمعی از دیگر رموز پیروزی ایران در جنگ بوده است، تصریح کرد: استفاده از خرد جمعی و عقلانیت در اداره امور کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است.

سردار صفوی با اشاره به اینکه اداره امور کشور کاری بس دشوار است، بیان کرد: امروز وحدت و انسجام مسئولان و مردم در تمام عرصه ها موجب بروز توفیقات پس از پیروزی انقلاب بوده است.

دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در پایان به استفاده فرماندهان و نیروهای نظامی از علوم و فناوری و تکنولوژی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: برای اداره کشور نیز باید استفاده از علوم روز، فناوری و تکنولوژی در اولویت فعالیت ها قرار گیرد.