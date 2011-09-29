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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

پوینده خبر داد:

135 نفر از هنرمندان صنایع دستی البرز به تامین اجتماعی معرفی شده اند

135 نفر از هنرمندان صنایع دستی البرز به تامین اجتماعی معرفی شده اند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: این اداره کل تا کنون 135 نفر از هنرمندان صنایع دستی را به شعبه های تامین اجتماعی معرفی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده شامگاه چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی حاشیه برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در البرز افزود: تعداد افراد بیمه شده تا کنون 47 نفر است ضمن اینکه تعداد افراد معرفی شده جهت آزمون فنی و حرفه ای نیز 110 نفر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ادامه داد: مجوز مشاغل خانگی صادر شده نیز 15 فقره بوده است و تلاش در این راستا ادامه دارد.

وی عنوان کرد: برای تحقق همه سهمیه اشتغال خود تا آخر سال تلاش می کنیم ضمن اینکه سهمیه ما از کل استان 2.2 درصد است.

این مسئول اضافه کرد: تلاش می کنیم تا آخر سال سهمیه هزار و 320 نفری را عملی کنیم و زمینه های این امر با تعامل بخشهای ذیربط فراهم می شود.

تفاهمنامه ای با اوقاف در زمینه بناهای تاریخی داریم

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: مرکز و شورای باستان شناسی البرز تاسیس شده ضمن اینکه تفاهمنامه ای نیز با اوقاف در زمینه بناهای تاریخی داریم که عملی کردن دنبال خواهد شد.

پوینده اضافه کرد: موزه دفاع مقدس البرز با همکاری بنیاد مربوطه احداث می شود ضمن اینکه مرمت کاخ سلیمانیه را ادامه می دهیم.

این مسئول بیان کرد: استان البرز 400 اثر تاریخی دارد که باید برای شناساندن آنها به کشور تلاش کنیم و این امر نیازمند اطلاع رسانی با همکاری رسانه ها است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: لازم است در این خصوص با رسانه ها ارتباط و تعامل مداوم داشته باشیم و اتز ظرفیتهای رسانه ها در این راستا کمک بگیریم.

وی یادآور شد: لازم است تورهای البرزگردی برای خبرنگاران استان البرز برپا شود تا آنها از نزدیک بتوانند با جاذبه ها و پتانسیلهای مختلف البرز در زمینه های مربوطه آشنا شوند.

 تورهای البرزگردی برای اصحاب رسانه سایر مناطق کشور نیز برگزار شود

پوینده گفت: البته باید به موازات این امر، تورهای البرزگردی را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه سایر استانها و پایتخت برپا کنیم تا آنها نیز بتوانیم در البرز حضور یابند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز اضافه کرد: همکاری رسانه ها در زمینه معرفی پتانسیلها و جادبه های گردشگری استان البرز نتایج بسیار مطلوبی برجای خواهد گذاشت.

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی البرز به مناسبت هفته گردشگری در کاروانسرای شاه عباسی کرج برپا شده است. 

کد مطلب 1419788

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