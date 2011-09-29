135 نفر از هنرمندان صنایع دستی البرز به تامین اجتماعی معرفی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده شامگاه چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی حاشیه برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در البرز افزود: تعداد افراد بیمه شده تا کنون 47 نفر است ضمن اینکه تعداد افراد معرفی شده جهت آزمون فنی و حرفه ای نیز 110 نفر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ادامه داد: مجوز مشاغل خانگی صادر شده نیز 15 فقره بوده است و تلاش در این راستا ادامه دارد.

وی عنوان کرد: برای تحقق همه سهمیه اشتغال خود تا آخر سال تلاش می کنیم ضمن اینکه سهمیه ما از کل استان 2.2 درصد است.

این مسئول اضافه کرد: تلاش می کنیم تا آخر سال سهمیه هزار و 320 نفری را عملی کنیم و زمینه های این امر با تعامل بخشهای ذیربط فراهم می شود.

تفاهمنامه ای با اوقاف در زمینه بناهای تاریخی داریم

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: مرکز و شورای باستان شناسی البرز تاسیس شده ضمن اینکه تفاهمنامه ای نیز با اوقاف در زمینه بناهای تاریخی داریم که عملی کردن دنبال خواهد شد.

پوینده اضافه کرد: موزه دفاع مقدس البرز با همکاری بنیاد مربوطه احداث می شود ضمن اینکه مرمت کاخ سلیمانیه را ادامه می دهیم.

این مسئول بیان کرد: استان البرز 400 اثر تاریخی دارد که باید برای شناساندن آنها به کشور تلاش کنیم و این امر نیازمند اطلاع رسانی با همکاری رسانه ها است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: لازم است در این خصوص با رسانه ها ارتباط و تعامل مداوم داشته باشیم و اتز ظرفیتهای رسانه ها در این راستا کمک بگیریم.

وی یادآور شد: لازم است تورهای البرزگردی برای خبرنگاران استان البرز برپا شود تا آنها از نزدیک بتوانند با جاذبه ها و پتانسیلهای مختلف البرز در زمینه های مربوطه آشنا شوند.

تورهای البرزگردی برای اصحاب رسانه سایر مناطق کشور نیز برگزار شود

پوینده گفت: البته باید به موازات این امر، تورهای البرزگردی را برای خبرنگاران و اصحاب رسانه سایر استانها و پایتخت برپا کنیم تا آنها نیز بتوانیم در البرز حضور یابند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز اضافه کرد: همکاری رسانه ها در زمینه معرفی پتانسیلها و جادبه های گردشگری استان البرز نتایج بسیار مطلوبی برجای خواهد گذاشت.

نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی البرز به مناسبت هفته گردشگری در کاروانسرای شاه عباسی کرج برپا شده است.