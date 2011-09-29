قهر و آشتی در نیویورک/ ریشه های بهایی ابومازن

به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی مهم ابومازن در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حاشیه ها و مسائلی همراه بود که این سخنرانی را به مهمترین واقعه نشست سازمان ملل در نیویورک تبدیل کرد. خروج قهرآمیز لیبرمن در حین سخنرانی، غیبت کلینتون و نتانیاهو در نشست، درگیری محافظان اردوغان قبل از سخنرانی که با عذرخواهی دبیرکل همراه شد و حضور نبیل شعث با چفیه فلسطینی از جمله مهمترین حاشیه های این نشست در نیویورک بود.
ابومازن در سخنرانی خود اعلام کرد: تقاضای تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرده ام و هم اکنون زمان استقلال فرا رسیده است. این اظهارات در حالی با استقبال و تشویق چند دقیقه ای حاضران در نشست روبرو شد که نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی سر جای خود نشسته بودند و تکان نمی خوردند.
پوتین نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه
رئیس جمهوری روسیه رسما نامزدی نخست وزیر این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 و رقابت با وی اعلام کرد. "دیمیتری مدودف" روز شنبه مقابل کنگره حزب حاکم مسکو ضمن اعلام نامزدی "ولادیمیر پوتین" در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواستار حمایت حزب حاکم روسیه از نخست وزیر کنونی شد.
مدودف گفته بود: من و پوتین رفقای قدیمی هستیم و رقابت ما به آنچه در سالهای اخیر به دنبال تحققش بودیم، لطمه خواهد زد. هر رئیس جمهوری موظف است علاقه به ادامه کار داشته باشد، اما اینکه تصمیم بگیرد در رقابت شرکت کند یا نکند، موضوع دیگری است .
پادشاه عربستان در اوایل هفته از موافقت خود با عضویت زنان در مجلس مشورتی این کشور از دوره آتی (سال 2015) خبر داد.عبدالله بن عبدالعزیز در سخنانی اظهار داشت: ما با انزوا و به حاشیه رفتن زنان در جامعه عربستان مخالفیم.
با وجود کشتار خونینی که این روزها دیکتاتور یمن به راه انداخته و طی آن با استفاده از موشک تجمعات مردمی را بمباران می کند اما مخالفان رژیم عبدالله صالح همچنان بر سرنگونی کامل رژیم وی تاکید دارند. با گذشت دو روز از بازگشت دیکتاتور خونریز یمن به این کشور موج کشتار مردم شدت گرفت، تا جایی که مشخص شد رژیم عبدالله صالح عزم خود را بر سرکوب شدید مردم جهت بقا جزم کرده است.
از آغاز بازگشت دیکتاتور به یمن قریب به 100 نفر در این کشور کشته شده اند. البته مردم یمن در مراسم تشییع پیکر شهدای خود بر لزوم پیگیری راه آنان تا سقوط رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح تاکید کرده و حمایتهای آل سعود را از این رژیم محکوم کردند.
به طور کلی این روزها مردم یمن با وجود کشتار خونینی که عبدالله صالح به راه انداخته است لحظه ای پا پس نکشیده و بر تداوم انقلاب تا سرنگونی رژیم دیکتاتوری مورد حمایت عربستان تاکید دارند. در طرف مقابل رژیم سعودی تغییر در یمن را به عنوان دروازه ورود تغییرات به کشورش می داند و در نظر دارد پس از کنترل نسبی شرایط بحرین که با دخالت نظامی محقق شد، شرایط یمن را نیز با هر وسیله ای تحت کنترل در آورد.
بنابر اعلام شورای نظامی حاکم بر مصر انتخابات پارلمانی مصر در تاریخ 28 نوامبر (7 آذر) نوامبر برگزار خواهد شد. انتخابات مجلس شورا نیز در 29 ژانویه سال آینده (9 بهمن) برگزار خواهد شد. بر این اساس، انتخابات پارلمانی مصر در سه مرحله برگزار می شود که اولین مرحله در 28 نوامبر برگزار خواهد شد.
"ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه برپایی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیران خارجه ایران، برزیل، دبیرکل اتحادیه عرب و دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدارها ولید معلم ضمن تشریح اوضاع سوریه و اصلاحات سیاسی و اقتصادی انجام شده به آنها توضیح داد: سوریه در زمینه های سیاسی، رسانه ای و اقتصادی با فشارهای زیادی ربرو شده است. وی با بیان اینکه "هدف این فشارها تضعیف سوریه است" خاطرنشان کرد: گفتگوهای ملی فراگیری با حضور همه اقشار مردمی در استانهای مختلف سوریه در جریان است که مخالفان هم در آن حضور دارند و کنگره ملی نیز به زودی برگزار می شود.
ریشه های بهایی ابومازن
بر این اساس پدربزگ ابومازن در سفر به سوییس، در کنفرانسهای صهیونیستی از جمله کنفرانس بال در سال ۱۹۱۱ میلادی حضور یافته و پس از آن، رحل اقامت در شهر حیفا افکند تا بهاییت را در این سرزمین گسترش دهد.
خاطرنشان می شود بهایئت فرقه ای است که اسلام را منسوخ و شریعت را باطل می داند. فرقه بهاییت، قیامت، برانگیختن مردگان، بهشت و جهنم را انکار می کند و بی حجابی زن و اشتراک در زنان و اموال را جایز می شمارد. بهایی ها همچنین خاتمیت پیامبر اکرم و حج را قبول ندارند و به جای انجام اعمال حج در مکه، قبر "بهاء الله" در شهر صهیونیست نشین حیفا را که پایتخت بهاییهای جهان به شمار می آید، طواف می کنند.
بنابر گزارش منابع معتبر نام اصلی ابومازن، "محمود میرزا عباس" است که از خانواده ای کاملا بهایی متولد شده است. عباس افندی نیز که پدربزرگ اوست، جایگاه بزرگی در میان بهاییها دارد. خانواده وی در پی افزایش فشارها بر بهاییها، ایران را ترک کردند. عباس افندی اول، جد محمود عباس که ملقب به عبدالبهاء بوده، از مهمترین شخصیتها در تاریخ فرقه بهاییت به شمار می آید.
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