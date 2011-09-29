قهر و آشتی در نیویورک/ ریشه های بهایی ابومازن

به گزارش خبرنگار مهر، سخنرانی مهم ابومازن در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با حاشیه ها و مسائلی همراه بود که این سخنرانی را به مهمترین واقعه نشست سازمان ملل در نیویورک تبدیل کرد. خروج قهرآمیز لیبرمن در حین سخنرانی، غیبت کلینتون و نتانیاهو در نشست، درگیری محافظان اردوغان قبل از سخنرانی که با عذرخواهی دبیرکل همراه شد و حضور نبیل شعث با چفیه فلسطینی از جمله مهمترین حاشیه های این نشست در نیویورک بود.

ابومازن در سخنرانی خود اعلام کرد: تقاضای تشکیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرده ام و هم اکنون زمان استقلال فرا رسیده است. این اظهارات در حالی با استقبال و تشویق چند دقیقه ای حاضران در نشست روبرو شد که نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی سر جای خود نشسته بودند و تکان نمی خوردند.

پوتین نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه

رئیس جمهوری روسیه رسما نامزدی نخست وزیر این کشور را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 و رقابت با وی اعلام کرد. "دیمیتری مدودف" روز شنبه مقابل کنگره حزب حاکم مسکو ضمن اعلام نامزدی "ولادیمیر پوتین" در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواستار حمایت حزب حاکم روسیه از نخست وزیر کنونی شد.

پوتین نیز از مدودف خواست تا بر انتخابات چهارم دسامبر (13 آذر) پارلمانی روسیه نظارت داشته باشد و رئیس جمهوری نیز آمادگی خود را در این باره اعلام کرد. مدودف درحالی رسما نامزدی پوتین را در انتخابات آتی اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه پیشتر با اعلام تمایل خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود با پوتین برای رسیدن به این پست رقابت نمی کند.



مدودف گفته بود: من و پوتین رفقای قدیمی هستیم و رقابت ما به آنچه در سالهای اخیر به دنبال تحققش بودیم، لطمه خواهد زد. هر رئیس جمهوری موظف است علاقه به ادامه کار داشته باشد، اما اینکه تصمیم بگیرد در رقابت شرکت کند یا نکند، موضوع دیگری است .

عقب نشینی پادشاه عربستان و دادن حق رای به زنان

پادشاه عربستان در اوایل هفته از موافقت خود با عضویت زنان در مجلس مشورتی این کشور از دوره آتی (سال 2015) خبر داد.عبدالله بن عبدالعزیز در سخنانی اظهار داشت: ما با انزوا و به حاشیه رفتن زنان در جامعه عربستان مخالفیم.

وی در این سخنان که پیش از افتتاح دوره جدید مجلس مشورتی عربستان بیان شد، اعلام کرد زنان در جامعه اسلامی، نقش غیر قابل انکاری دارند و و ما مخالف به حاشیه رفتن نقش آنها هستیم .عبدالله بن عبدالعزیز همچنین اعلام کرد از دوره آتی، زنان در مجلس مشورتی عربستان حضور خواهند داشت و همچنین در شوراهای شهر نامزد خواهند شد. البته پادشاه عربستان هیچ اشاره ای به سرکوب زنان عربستان و برخوردهای خشن با آنها نکرد، زنان در عربستان بر اساس یک قانون نانوشته حق رانندگی ندارند.

بازگشت خونین دیکتاتور به یمن

با وجود کشتار خونینی که این روزها دیکتاتور یمن به راه انداخته و طی آن با استفاده از موشک تجمعات مردمی را بمباران می کند اما مخالفان رژیم عبدالله صالح همچنان بر سرنگونی کامل رژیم وی تاکید دارند. با گذشت دو روز از بازگشت دیکتاتور خونریز یمن به این کشور موج کشتار مردم شدت گرفت، تا جایی که مشخص شد رژیم عبدالله صالح عزم خود را بر سرکوب شدید مردم جهت بقا جزم کرده است.

در آخرین مورد از این اقدامات وحشیانه که بی شک مردم جهان عرب را به یاد تجاوزات رژیم صهیونیستی می اندازد، ماشین جنگی عبدالله صالح که به شدت از سوی آل سعود حمایت می شود تجمعی از مخالفان در شهر صنعا را هدف بمباران موشکی قرار داد. گزارشهای واصله از صنعا طی روز گذشته آمار اولیه تلفات را 18 کشته و دهها زخمی عنوان می کرد اما رفته رفته بر تعداد شهدا افزوده شد تا اینکه آخرین آمار منتشر شده بیانگر کشته شدن بیش از 40 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر است.



از آغاز بازگشت دیکتاتور به یمن قریب به 100 نفر در این کشور کشته شده اند. البته مردم یمن در مراسم تشییع پیکر شهدای خود بر لزوم پیگیری راه آنان تا سقوط رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح تاکید کرده و حمایتهای آل سعود را از این رژیم محکوم کردند.



به طور کلی این روزها مردم یمن با وجود کشتار خونینی که عبدالله صالح به راه انداخته است لحظه ای پا پس نکشیده و بر تداوم انقلاب تا سرنگونی رژیم دیکتاتوری مورد حمایت عربستان تاکید دارند. در طرف مقابل رژیم سعودی تغییر در یمن را به عنوان دروازه ورود تغییرات به کشورش می داند و در نظر دارد پس از کنترل نسبی شرایط بحرین که با دخالت نظامی محقق شد، شرایط یمن را نیز با هر وسیله ای تحت کنترل در آورد.

اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر

بنابر اعلام شورای نظامی حاکم بر مصر انتخابات پارلمانی مصر در تاریخ 28 نوامبر (7 آذر) نوامبر برگزار خواهد شد. انتخابات مجلس شورا نیز در 29 ژانویه سال آینده (9 بهمن) برگزار خواهد شد. بر این اساس، انتخابات پارلمانی مصر در سه مرحله برگزار می شود که اولین مرحله در 28 نوامبر برگزار خواهد شد.

این در حالی است که پس ابلاغ قانون انتخابات پارلمانی مصر اکثر جریانهای سیاسی این کشور علیه آن موضع گرفته و خواستار اصلاح قانون شده اند.

احزاب عضو ائتلاف دموکراتیک در مصر که بزرگترین ائتلاف احزاب سیاسی در این کشور محسوب می شود در موضعی صریح اعلام کردند : در صورت عدم اصلاح قانون انتخابات مصر، این انتخابات را تحریم خواهد کرد.



این ائتلاف که متشکل از 43 حزب مصری است مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی را منوط به لغو ماده 5 آن دانستند. در این ماده مشارکت شخصیتهای مستقل تنها به افرادی محدود شده که به احزاب سیاسی وابستگی نداشته باشند. علاوه بر این ائتلاف دموکرات مصر که اخوان المسلمین نیز در آن مشارکت دار بر ممنوعیت 10 ساله هر گونه فعالیت سیاسی اعضای رژیم سابق و حزب ملی دموکرات منحل شده نیز تاکید دارند و خواستار گنجاندن این بند در قانون انتخابات می باشند.

پایان بحران در سوریه



"بشار اسد" رئیس جمهور سوریه اواخر این هفته از پایان بحران چند ماهه در این کشور خبر داد. دفتر "سلیم الحص" نخست وزیر اسبق لبنان با صدور بیانیه ای درباره محور دیدار وی با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه بیان کرد: محور گفتگوها بحران سوریه و سپری شدن آن بود.

در این بیانیه آمده است : اسد به الحص تاکید کرده است که تحولات دردناک پایان یافته و ثبات به شهرهای سوریه بازگشته است و مقامات بر اوضاع مسلط هستند. به گفته الحص، بشار اسد خاطر نشان کرده است سوریه حامی ثبات لبنان است.

خبر دیگر اینکه رئیس جمهوری سوریه با صدر حکمی دستور تشکیل کمیته عالی انتخابات را صادر کرد.



"ولید المعلم" وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه برپایی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با وزیران خارجه ایران، برزیل، دبیرکل اتحادیه عرب و دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدارها ولید معلم ضمن تشریح اوضاع سوریه و اصلاحات سیاسی و اقتصادی انجام شده به آنها توضیح داد: سوریه در زمینه های سیاسی، رسانه ای و اقتصادی با فشارهای زیادی ربرو شده است. وی با بیان اینکه "هدف این فشارها تضعیف سوریه است" خاطرنشان کرد: گفتگوهای ملی فراگیری با حضور همه اقشار مردمی در استانهای مختلف سوریه در جریان است که مخالفان هم در آن حضور دارند و کنگره ملی نیز به زودی برگزار می شود.



معلم تصریح کرد: مجازاتهای اعمال شده علیه سوریه از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا تاثیر منفی بر منافع ملت سوریه دارد و سوریه قصد دارد بسته اصلاحاتی را که رئیس جمهوری اعلام کرده است، مطابق برنامه زمانی مشخص اجرا کند.



ریشه های بهایی ابومازن

برخی رسانه های در اواخر این هفته در پی سخنرانی "محمود عباس" معروف به ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در نیویورک بار دیگر به پرونده ریشه های بهایی وی اشاره کردند. بر این اساس گفته می شود "عباس افندی" پدربزرگ ابومازن در سالهای نه چندان دور در پی بدعت باب و اعدام وی، با همکاری انگلیسیها از ایران گریخته است.



بر این اساس پدربزگ ابومازن در سفر به سوییس، در کنفرانسهای صهیونیستی از جمله کنفرانس بال در سال ۱۹۱۱ میلادی حضور یافته و پس از آن، رحل اقامت در شهر حیفا افکند تا بهاییت را در این سرزمین گسترش دهد.



خاطرنشان می شود بهایئت فرقه ای است که اسلام را منسوخ و شریعت را باطل می داند. فرقه بهاییت، قیامت، برانگیختن مردگان، بهشت و جهنم را انکار می کند و بی حجابی زن و اشتراک در زنان و اموال را جایز می شمارد. بهایی ها همچنین خاتمیت پیامبر اکرم و حج را قبول ندارند و به جای انجام اعمال حج در مکه، قبر "بهاء الله" در شهر صهیونیست نشین حیفا را که پایتخت بهاییهای جهان به شمار می آید، طواف می کنند.



بنابر گزارش منابع معتبر نام اصلی ابومازن، "محمود میرزا عباس" است که از خانواده ای کاملا بهایی متولد شده است. عباس افندی نیز که پدربزرگ اوست، جایگاه بزرگی در میان بهاییها دارد. خانواده وی در پی افزایش فشارها بر بهاییها، ایران را ترک کردند. عباس افندی اول، جد محمود عباس که ملقب به عبدالبهاء بوده، از مهمترین شخصیتها در تاریخ فرقه بهاییت به شمار می آید.

این در حالی است محمود عباس، یک ماه پیش از در اختیار گرفتن ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، پیروی خود را از فرقه بهاییت تکذیب و تاکید کرد که یک مسلمان سنی مذهب است و هنگامی که خبرنگار یکی از روزنامه ها در نشستی خبری در اردن، از وی درباره ریشه بهایی اش سوال کرد وی موساد را عامل گسترش این شایعات اعلام کرد. اما فعالان فلسطینی همان زمان اثبات کردند که محمود میرزا عباس، متولد شهر صفد در سال ۱۹۳۹ میلادی است و پدری ایرانی و مادری فلسطینی داشته است و نام وی در سال ۱۹۴۸ میلادی و روز نکبت به عنوان یک پناهجوی فلسطینی در آژانس امدادرسانی ثبت شده است.