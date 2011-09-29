به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت بیستمین سال تأسیس انجمن روابط عمومی ایران با حضور استادان، مدیران، کارشناسان و دانشجویان روابط عمومی عصر روز چهارشنبه هفتم شهریور در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این مراسم که اعضای هیئت مدیره انجمنهای متخصصان روابط عمومی به همراه بازماندگان اعضای درگذشته انجمن نیز در آن حضور داشتند، از پروفسور کاظم معتمدنژاد، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر حسینعلی افخمی، دکتر هوشنگ عباسزاده و استاد علی میرسعید قاضی به عنوان فعالین انجمن چهرههای ماندگار روابط عمومی ایران تقدیر شد.
مطهرینژاد: نقش روابط عمومیها باید بازخوانی شود
در ابتدای این مراسم «میرزا بابا مطهرینژاد» عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران با اشاره به دوره جدید فعالیت این انجمن که از سال 1369 آغاز شده است، گفت: پیگیریهای مرحوم «ملازم» در آن سالها باعث شد تا سرانجام در اواخر خرداد ماه سال 70 اولین مجمع عمومی انجمن در دوره جدید فعالیت آن تشکیل شود.
مطهرینژاد در ادامه به اهمیت فعالیت روابط عمومیها، تاکید کرد: اگر در کشور ما فعالیت روابط عمومیها درک شده بود و جدی گرفته میشد، پدیدهای مثل اختلاس میلیاردی را در کشور شاهد نبودیم؛ اگر رسانهها در کشور ما اجازه داشتند نقش نظارتی مردم بر مسئولان را ایفا کنند و روابط عمومیها اجازه داشتند صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند، وضعیت کنونی کشور ما اینگونه نبود.
به گفته این عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران، بازخوانی فعالیت روابط عمومیها در شرایط فعلی موجب میشود تا از این پس شاهد این نوع نابسامانیها در کشور نباشیم.
سرسنگی: روابط عمومیها زودتر از سن خود، بالغ شدند
در ادامه این مراسم مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در سخنانی با بیان اینکه بسیاری از آموزههای ما از فعالیت روابط عمومیها وسیلهای است برای ادای دین به خون شهدای انقلاب اسلامی، گفت: به اعتقاد من روابط عمومیها هرچند دیر به جامعه ما معرفی شدند، به همت مدیران بزرگ فعال در آن زودتر از سن خود، بالغ و مایه آرامش ذهنی مدیران اجرایی شدند.
وی تاکید کرد: مجموعه تلاش های انجام شده در حوزه روابط عمومیها باعث شد تا این نهاد از یک وجه مدیریتی منفصل به یک رکن تبدیل شود.
سرسنگی ابراز امیدواری کرد نقش روابط عمومیها در فرهنگسازی مسائل مهم جامعه، مورد توجه قرار بگیرد و مدیران نیز به این باور برسند.
در ادامه این مراسم و پیش از مراسم تجلیل از 5 تن از پیشکسوتان حوره روابط عمومی و فعالان انجمن روابط عمومی ایران، تقدیرشوندگان در سخنان کوتاهی به بیان دیدگاههای خود در حوزه روابط عمومی پرداختند.
معتمدنژاد: نیازمند اطلاع کاوی و اطلاع پژوهی هستیم
پروفسور کاظم معتمد نژاد که علیرغم وضعیت نامساعد جسمی در این نشست حاضر شده بود، به عنوان نخستین سخنران پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی با بیان اینکه باید تاریخ آغاز فعالیت روابط عمومیها را در ایران، سال 1345 دانست، گفت: با این قدمت در سال 62 و از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رشته دانشگاهی روابط عمومی به عنوان یک رشته غیرقابل قبول و آمریکایی معرفی شد و تنها 2 واحد درسی با عنوان آن به دروس رشته ارتباطات افزوده شد اما با تلاش ما سرانجام در سال 67 دوره کارشناسی آن تواست مجدداً به دانشگاهها راه پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه موضوع اطلاع رسانی در حال حاضر در جهان امری عادی به شمار میرود، گفت: این روزها اخبار را همه منتقل میکنند و اطلاعرسانی موضوعی خاص به شمار نمیرود. نیاز ما در واقع اطلاعکاوی و اطلاع پژوهی است. این به معنی آن است که موضوع تاویل و تفسیر خبر را باید این روزها بیشتر از قبل مورد توجه قرار دهیم و برای آن برنامه پژوهشی تعریف کنیم.
میرسعید قاضی: ایران از صدر اسلام دارای شبکه اطلاعرسانی وسیعی بوده است
علی میرسعید قاضی نیز دیگر سخنران این بخش از این مراسم بود که در سخنان خود با اشاره به اینکه نمیتوان پذیرفت که روابط عمومی در کشور ما کار و شاخه فعالیتی جدیدی به شمار میرود، گفت: مدارک زیادی وجود دارد که نشان میدهد در صدر اسلام ایران به عنوان کشوری پیشرفته سیستم ارتباطی و اطلاعرسانی دقیقی را دارا بوده است.
وی ادامه داد: با وجود این پیشینه تاریخی مسئله مهم این است که بتوانیم این روش و تکنیک را در عمل به مرحله اجرا برسانیم به ویژه در کشوری با موقعیت و جغرافیای ما که اقوام و ملیتهای مختلفی در آن حضور دارند.
قاسمی: لزوم صیانت از آرمانهای روابط عمومیها
در ادامه این مراسم جواد قاسمی رئیس انجمن روابط عمومی ایران، بیانیه این انجمن را به مناسبت آغاز بیستمین سال فعالیتش، قرائت کرد که در آن ضمن تشریح تاریخچه فعالیتهای آن، بر لزوم صیانت از آرمانهای انجمن و مسئولیتهایش در پاسخگویی به پرسشها و مطالبات قانونی مردم، رعایت حقوق آنان در دسترسی فوری به اطلاعات مورد نیازشان و همکاری فعال با رسانههای جمعی و نهادهای مدنی در مسیر اطلاعرسانی صادقانه و اعتمادسازی با مخاطبان، تأکید شده بود.
افخمی: آموزش روابط عمومی باید بومی شود
حسینعلی افخمی مدرس رشته علوم ارتباطات اجتماعی یکی دیگر از سخنرانان این مراسم در سخنانی با اشاره به اینکه حوزه روابط عمومی در کشور ما در سالهای اخیر توانسته به جهش قابل توجهی در حوزه تولید و نشر کتاب در این حوزه دست پیدا کند، گفت: روابط عمومی در کشور ما به تنهایی تلاش خوبی را به انجام رسانده است ولی امیدوارم که بتوانیم به زودی به تالیف یک مرامنامه اخلاقی در حیطه فعالیت در این عرصه دست پیدا کنیم تا این حرفه نه بر روی کاغذ بلکه به شکل واقعی شناخته و مورد پذیرش قرار بگیرد.
وی همچنین تاکید کرد: در سطح آموزشی نیز هنوز مایه تاسف است که ما تنها به داشتن یک گروه آموزشی بسنده کنیم و آموزش اصول روابط عمومی را به شهرستانها و مراکز استانی نبریم چرا که بسیاری از موضوعات در این حوزه امری است بومی که مراکز استانها بهتر از هر جای دیگری قادر به تجزیه و تحلیل آن هستند.
مهدی محسنیان راد نیز آخرین سخنران این مراسم بود که در سخنان خود با تبریک به انجمن به خاطر دوام 20 سالهاش به ذکر خاطراتی از فعالیت انجمن در اوایل انقلاب پرداخت.
در پایان این مراسم نیز از پروفسور کاظم معتمدنژاد، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر حسینعلی افخمی، دکتر هوشنگ عباس زاده و استاد علی میرسعید قاضی به عنوان فعالیت چهرههای ماندگار روابطعمومیایران با اهدای لوح و نشان انجمن تقدیر به عمل آمد.
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