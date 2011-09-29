حمایت مالی از ورزش بانوان گلستان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح پنجشنبه در جمع هیئتهای ورزشی استان، خواستار توجه ویژه به ورزش استان به ویژه رشته های فوتبال، بسکتبال و والیبال شد.

وی اظهار داشت: گلستان بعد از استان تهران دومین استان از نظر تعداد افراد اعزامی به مسابقات آسیای گوانگجو بوده است.

حجت الاسلام طاهری همچنین استان گلستان را مهد سوارکاری دانست و خواستار انتخاب رئیس فدراسیون سوارکاری کشور از استان گلستان شد.



وی با اشاره به وضعیت ورزش استان و عدم حمایت بخش خصوصی و صنعتی به دلیل صنعتی نبودن استان خواستار توجه بیشتر دولت به ویژه وزارت ورزش و جوانان به این امر شد تا بتواند در جایگاهی که شایسته آن است قرار بگیرد.

