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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

دستگیری طراح حمله با هواپیمای مدل به پنتاگون

دستگیری طراح حمله با هواپیمای مدل به پنتاگون

پلیس آمریکا از دستگیری فردی که قصد حمله به ساختمان کنگره و وزارت دفاع این کشور با استفاده از یک هواپیمای مدل را داشت، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس آمریکا مردی 26 ساله را به اتهام تلاش برای حمله به تاسیسات دولتی در منطقه فرامینگام ایالت ماساچوست دستگیر کرد.

وی متهم است که قصد اجرای طرح حمله به ساختمان کنگره موسوم به کاپیتول در واشنگتن و مقر وزارت دفاع در آرلینگتون ویرجینیا را با بمبگذاری در یک مدل هواپیمای هدایت شونده داشته است.
 
بر این اساس این فرد از ابتدای سال 2010 فعالیت تروریستی خود را شروع کرده و معتقد است اقدامات تروریستی اش مقدس بوده و در این راه کشته شدن زنان و کودکان اشکالی ندارد.
 
وی در اظهاراتش گفته است آمریکایی ها دشمنان خدا هستند و هیچ راهی برای وی بجز نابود کردن آنها باقی نمانده است. این جوان که هنوز هویت و ملیتش مشخص نشده در ماه ژوئن برای بازدید از مناطق مورد حمله به واشنگتن و ویرجینیا رفته و نقشه ای 15 مرحله ای برای اجرای طرح خود تهیه کرده است.
 
گفتنی است در دهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر مقامات آمریکایی در مورد تکرار حملات مشابه و لزوم ادامه مبارزه با تهدیدهای تروریستی هشدار دادند.
کد مطلب 1419796

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