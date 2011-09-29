برنامه "در همسایگی بهشت" در صدای خراسان رضوی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "در همسایگی بهشت" در 9 برنامه 30 دقیقه ای در دهه کرامت از شبکه استانی صدا و سیمای خراسان رضوی پخش می شود.

برنامه "سلام صبح بخیر" نیز در 9 برنامه 60 دقیقه ای، با موضوع ارتباط تلفنی با مرکز قم، تهیه گزارش از جشنواره دائمی امام رضا(ع)، برقراری ارتباط با رادیو قرآن، رادیو معارف و شبکه های استانی در این دهه پخش می شود.

بر پایه این گزارش، "زیر یک سقف" نیز در 9 برنامه 60 دقیقه ای، با موضوع تشریح عنایات ائمه اطهارنسبت به خانواده، ارسال گزارشگر به حرم مطهررضوی، ارتباط خواهر و برادر در خانواده از دیدگاه پیشوایان معصوم علیهم السلام و تهیه گزارش از جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور در دهه کرامت از این شبکه استانی پخش می شود.

برنامه های "صدای زائر"، "چشم انداز"، "آفتابگردان"، "گل و گلاب"، "همسفران"،"یار مهربان"، "گشت و گذار" و "شکرانه" نیز از دیگر برنامه های تهیه شده در صدای استانی خراسان رضوی به مناسبت دهه کرامت است.