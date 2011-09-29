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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

پوینده تاکید کرد:

تپه ازبکی در یک قدمی ثبت جهانی/ مسئولان البرز شتاب کنند

تپه ازبکی در یک قدمی ثبت جهانی/ مسئولان البرز شتاب کنند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: ثبت جهانی تپه ازبکی از مدتها پیش دنبال شده است و در صورت توجه ویژه مسئولان به این امر و شتاب بخشیدن به روند ثبت آن، این مهم رونق گردشگری را برای استان البرز به ارمغان می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده شامگاه چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی حاشیه برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در البرز افزود: جلسات زیادی در خصوص تپه ازبکی برگزار شده و کارگروهی نیز در این زمینه تشکیل شده که موارد مربوطه در آن بررسی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ادامه داد: ثبت جهانی تپه ازبکی یک اقدام بسیار مهم و کلان است و چیزی نیست که بتوان بدون همکاری دستگاه های ذیربط انجام داد.

این مسئول بیان کرد:این امر، اهمیت و ضرورت تعامل دستگاه ها در این خصوص را بیش از پیش آشکار می کند.

وی عنوان کرد: لازم است همه دستگاه های ذیربط در این خصوص دست به دست هم دهند و هریک به تناسب وظایف و توان خود بکوشند تا بتوانیم تپه یادشده را به ثبت جهانی برسانیم.

ثبت جهانی یک اثر کار آسانی نیست

پوینده یادآور شد: ثبت جهانی یک اثر کار آسانی نیست و مراحل زیادی باید طی شود تا بتوانیم اهمیت جهانی آن اثر را تبیین کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: یکی از مهمترین برنامه های این اداره کل، ثبت جهانی تپه ازبکی است و این امر از اولویتهای میراث فرهنگی البرز محسوب می شود.

وی افزود: گردشگری باید به مسئله اول استان البرز تبدیل شود درحالیکه این امر هنوز محقق نشده و باید تلاش کنیم تا اهمیت گردشگری را تبیین کنیم.

گردشگری اولویت اول رسانه های البرز نشده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز اضافه کرد: در حال حاضر گردشگری از نظر رسانه ای نیز در البرز اولویت دار نشده است و شاید بتوان گفت که در حال حاضر، گردشگری اولویت پنجم رسانه های البرز نیز نیست.

این مسئول بیان کرد: لازم است به صورت مداوم در خصوص گردشگری، تولید خبر کنیم و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز به کمک این امر، تعامل مطلوبی با رسانه ها داشته باشد.

پوینده افزود: لازم است از همه ظرفیتهای گردشگری مناطق گردشگری در البرز استفاده شود و در این زمینه به تجربه های موفق توجه داشته باشیم.

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته البرز در کاروانسرای شاه عباسی برپا شده است.

کد مطلب 1419798

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