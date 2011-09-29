تپه ازبکی در یک قدمی ثبت جهانی/ مسئولان البرز شتاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده شامگاه چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی حاشیه برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در البرز افزود: جلسات زیادی در خصوص تپه ازبکی برگزار شده و کارگروهی نیز در این زمینه تشکیل شده که موارد مربوطه در آن بررسی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ادامه داد: ثبت جهانی تپه ازبکی یک اقدام بسیار مهم و کلان است و چیزی نیست که بتوان بدون همکاری دستگاه های ذیربط انجام داد.

این مسئول بیان کرد:این امر، اهمیت و ضرورت تعامل دستگاه ها در این خصوص را بیش از پیش آشکار می کند.

وی عنوان کرد: لازم است همه دستگاه های ذیربط در این خصوص دست به دست هم دهند و هریک به تناسب وظایف و توان خود بکوشند تا بتوانیم تپه یادشده را به ثبت جهانی برسانیم.

ثبت جهانی یک اثر کار آسانی نیست

پوینده یادآور شد: ثبت جهانی یک اثر کار آسانی نیست و مراحل زیادی باید طی شود تا بتوانیم اهمیت جهانی آن اثر را تبیین کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: یکی از مهمترین برنامه های این اداره کل، ثبت جهانی تپه ازبکی است و این امر از اولویتهای میراث فرهنگی البرز محسوب می شود.

وی افزود: گردشگری باید به مسئله اول استان البرز تبدیل شود درحالیکه این امر هنوز محقق نشده و باید تلاش کنیم تا اهمیت گردشگری را تبیین کنیم.

گردشگری اولویت اول رسانه های البرز نشده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز اضافه کرد: در حال حاضر گردشگری از نظر رسانه ای نیز در البرز اولویت دار نشده است و شاید بتوان گفت که در حال حاضر، گردشگری اولویت پنجم رسانه های البرز نیز نیست.

این مسئول بیان کرد: لازم است به صورت مداوم در خصوص گردشگری، تولید خبر کنیم و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز به کمک این امر، تعامل مطلوبی با رسانه ها داشته باشد.

پوینده افزود: لازم است از همه ظرفیتهای گردشگری مناطق گردشگری در البرز استفاده شود و در این زمینه به تجربه های موفق توجه داشته باشیم.

نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته البرز در کاروانسرای شاه عباسی برپا شده است.