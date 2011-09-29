نصب سیستم هشداردهنده در مناطق سیل خیز آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مطلبی فر صبح پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات ناشی از سیلابهای اخیر در چالدران افزود: این طرح با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی و فرمانداریهای شهرستانها در مناطق سیل خیز استان اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه طرح نصب سیستم هشدار دهنده سیل با شناسایی کردن مناطق سیل خیز توسط کارشناسان فرمانداریهای شهرستانها اجرا می شود، اظهار داشت: با نصب این سیستم، 20 دقیقه قبل از وقوع سیل با ارسال پیام به اعضای ستاد مدیریت بحران بروز این پدیده مخرب هشدار داده می شود.
مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به بارشهای 48 ساعت اخیر در مناطق مختلف استان، بیان داشت: طی دو روز گذشته 5.5 میلیمتر بارندگی را در استان شاهد بودیم و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته با 0.7 میلیمتر بارش رو به رو بودیم.
ستار پور رسول بخشدار مرکزی چالدران نیز در این جلسه با اعلام اینکه این شهرستان از مناطق سیل خیز استان محسوب می شود، گفت: امسال 150 میلیارد ریال خسارت در جریان سیل به چالدران وارد شده که نصب سیستم هشدار دهنده سیل می تواند نقش موثری در کاهش خسارت داشته باشد.
نظر شما