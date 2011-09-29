نصب سیستم هشداردهنده در مناطق سیل خیز آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مطلبی فر صبح پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات ناشی از سیلابهای اخیر در چالدران افزود: این طرح با هماهنگی ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان غربی و فرمانداریهای شهرستانها در مناطق سیل خیز استان اجرا می شود .

وی با اشاره به اینکه طرح نصب سیستم هشدار دهنده سیل با شناسایی کردن مناطق سیل خیز توسط کارشناسان فرمانداریهای شهرستانها اجرا می شود، اظهار داشت: با نصب این سیستم، 20 دقیقه قبل از وقوع سیل با ارسال پیام به اعضای ستاد مدیریت بحران بروز این پدیده مخرب هشدار داده می شود .

مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به بارشهای 48 ساعت اخیر در مناطق مختلف استان، بیان داشت: طی دو روز گذشته 5.5 میلیمتر بارندگی را در استان شاهد بودیم و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته با 0.7 میلیمتر بارش رو به رو بودیم .