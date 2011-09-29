واحد کرج قهرمان تکواندوی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات سراسری تکواندوی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد رشت و با حضور تیمهایی از واحدهای دانشگاهی کل کشور برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم دانشجویان واحد کرج با اقتدار کامل و با داشتن7 فینالیست موفق به کسب 4 مدال طلا و 3 مدال نقره شد و با احتساب 71 امتیاز به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.



در این مسابقات تیم های منطقه 8 با 34 امتیاز و منطقه 5 با 29 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.



اشاره می شود که تیم تکواندوی دانشجویان پسر واحد کرج با آقایان: پدرام حسن پور(طلا)، بهنام بیات(طلا)، رضا حیدری(طلا)، عباس شیخی(طلا)، مرتضی خوشبین(نقره)، میلاد ملکی(نقره)، رسول عزیزی(نقره) و اسماعیل قمی که به سرپرستی منوچهر عبدالهی بیرون و با مربیگری وحید عبدالهی در این مسابقات حضور داشتند.



فوتسال دانشجویان دختر واحد کرج در جمع چهار تیم برتر



در ادامه همین رقابت ها و در مسابقات سراسری فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد شهرضا برگزار شد نیز تیم واحد کرج با برد در برابر تمامی حریفان خود تا مرحله نیمه نهایی مسابقات صعود کرد و تنها با یک شکست در برابر تیم ایذه به دیدار رده بندی راه یافت و جزو 4 تیم برتر قرار گرفت.

در این مسابقات تیم های ایذه، چالوس و شیراز به ترتیب اول تا سوم شدند.

