مردم نمایندگان را مجبور به رفتار حرفه ای کنند/ تدوین مدل توسعه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه جبهه حامیان ولایت استان اردبیل اظهار داشت: در انتخابات مجلس نهم باید اصل مقدس سادگی بر اصل قبیح تشریفات سالاری غلبه کند.

به گفته وی مردم نباید اجازه دهند که تکلیف انتخاباتی بر پایه پول، سرمایه، دروغ پردازی، عوام فریبی و وعده و وعید و آدرسهای غلط تعیین شود.

مدرس دانشگاه های اردبیل با بیان اینکه در 32 سال گذشته مردم کشور برای حفاظت از نظام و انقلاب چیزی کم نگذاشته اند، افزود: مردم ایران با پیروزی انقلاب اسلامی به دستاوردهای مهم سیاسی و فرهنگی رسیدند و امروز مردم ایران را در جهان مردمانی با عزت می شناسند.



وی با بیان اینکه در عین حال با ضعفهای اقتصادی، اشتغال، توسعه نیافتگی و فرهنگی روبرو هستیم، اضافه کرد: باید با تبیین الگوهای مناسب تلاشهای وافری برای رفع این مشکلات انجام گیرد و نباید در سایه ی نظام اسلامی فقیر و منطقه محرومی وجود داشته باشد که اینگونه کلمات هنوز در ادبیات ما وجود دارند.

توسعه تک بعدی پاسخگو نیست / مدل توسعه اقتصادی تدوین شود

حقیقت پور با بیان اینکه توسعه باید همه جانبه باشد، ابراز داشت: بی شک امروز اردبیل نیازمند توسعه است و توسعه باید همه جانبه باشد، زیرا توسعه تک بعدی دیگر پاسخگوی نیازها نیست و توسعه همه جانبه تلاشهای وافر و نگاه سیستمی می طلبد.



وی تصریح کرد: در خصوص توسعه اقتصادی، باید مدل خاصی تدوین شده تا مشخص شود این توسعه بر کدام پایه بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعتی یا ترکیبی باشد و اگر قرار است ثقل توسعه استان کشاورز محور شود باید مدل آن تعیین گردد که با توجه به فراهم آوری شغلی و صنعت مورد نیاز این مدل توسعه نمی تواند صورت گیرد.



استاندار سابق اردبیل اضافه شدن هشت هزار بیکار تا پایان سال به جمع 63 هزار بیکار استان را یادآور شد و با اشاره به توان 40 درصدی اقتصاد کشاورزی، 25 درصدی و 35 درصدی صنعت و تجارت و گردشگری متذکر شد: اگر بتوان برای اجرای این توانها تلاش کرد نه تنها تمام بیکاران استان شاغل می شوند بلکه برای استانها همجوار هم اشتغالزایی ایجاد می شود.

هیئت مردمی پیگیری مطالبه راه آهن بین المللی اردبیل تشکیل شود



وی همچنین با اشاره به قول دولت برای اتمام پروژه راه آهن اردبیل تا پایان دولت دهم عنوان کرد: با توجه به تاکید دولت باید راه آهن اردبیل تا خرداد سال 92 به پایان برسد، اما تاکنون تلاشهای مطلوبی در این جهت صورت نگرفته است.

حقیقت پور تشکیل هیئت مردمی پیگیری مطالبه راه آهن بین المللی میانه – اردبیل – قفقاز برای پیگیری امور را پیشنهاد داد و افزود: این هیئت می تواند با وزیر و مجموعه دولت پیگیری لازم برای افتتاح راه آهن اردبیل را صورت دهد.