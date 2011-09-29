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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

صدفی:

حادثه مسجد جامع نماد عدالت خواهی مردم کرمان است

حادثه مسجد جامع نماد عدالت خواهی مردم کرمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان حادثه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان را نماد عدالت خواهی مردم کرمان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی عصر چهارشنبه در چهارمین جلسه ستاد بزرگداشت حادثه 24 مهر کرمان گفت: این رویداد نشانگر روحیه عدالت خواهی و حق طلبی مردم کرمان است.

صدفی بر لزوم ثبت این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و ابراز داشت: حادثه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان بیانگر مبارزات مردم غیور کرمان برای مبارزه با رژیم شاهنشاهی است.

وی با اشاره به تشکیل خود جوش ستاد گرامیداشت 24 مهر گفت: بزرگداشت این حادثه به یک حرکت ارزشی در جامعه تبدیل شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه این حادثه در طول تاریخ استثنایی است گفت: رژیم شاهنشاهی طی اقدامی مسجد جامع کرمان و قرآن های موجود در آن را به آتش کشید.

کد مطلب 1419803

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