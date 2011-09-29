حادثه مسجد جامع نماد عدالت خواهی مردم کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی عصر چهارشنبه در چهارمین جلسه ستاد بزرگداشت حادثه 24 مهر کرمان گفت: این رویداد نشانگر روحیه عدالت خواهی و حق طلبی مردم کرمان است.

صدفی بر لزوم ثبت این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و ابراز داشت: حادثه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان بیانگر مبارزات مردم غیور کرمان برای مبارزه با رژیم شاهنشاهی است.

وی با اشاره به تشکیل خود جوش ستاد گرامیداشت 24 مهر گفت: بزرگداشت این حادثه به یک حرکت ارزشی در جامعه تبدیل شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه این حادثه در طول تاریخ استثنایی است گفت: رژیم شاهنشاهی طی اقدامی مسجد جامع کرمان و قرآن های موجود در آن را به آتش کشید.