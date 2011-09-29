به گزارش خبرنگار مهر، حسن آقاجانی صبح پنج شنبه در دومین روز از کنگره بین‌المللی پرفشاری خون افزود: ایران در مقایسه با کانادا از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نسبت به کشورهای آفریقایی در وضعیت خوبی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: وضعیت ایران در مقام مقایسه با کشورهای همجوار مثل بحرین یا سودان در زمینه کنترل پرفشاری خون خوب نیست و نسبت به کشور اردن بد است و در مجموع وضعیت مطلوبی ندارد.

آقاجانی بیان داشت: بر اساس مطالعات انجام شده، میزان پرفشاری خون در جمعیت 30 تا 55 سال، 23 درصد و بالای 55 سال، 50 درصد گزارش شده است.

مدیرکل دفتر وزارتی و مشاورز وزیر بهداشت به نقش موثر پزشک خانواده در کنترل پرفشاری خون اشاره کرد و اظهار داشت: در اوایل انقلاب اسلامی، الگوی موفقی از نقش بهورزان در موفقیت حوزه سلامت در سطح جهان مطرح شد به گونه‌ای که در سال 1994 با کمک بهورزان فشارخون در افراد بالای 30 سال به خوبی کنترل شد و همین مسئله بر نقش پزشکان خانواده در کنترل این بیماری موثر است.

وی با بیان اینکه وضعیت درمان در روستاها بهتر از شهرها انجام می‌گیرد، تصریح کرد: اجرای طرح پزشک خانواده یک الزام قانونی است و تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور، لازم است در اکثر استان‌های کشور اجرایی شود.

آقاجانی ادامه داد: بر اساس ماده 37 قانون توسعه کشور، وزارت بهداشت اختیارات لازم را دارد که طبق بند الف تا ج این ماده قانونی، عواملی که برای سلامتی افراد جامعه خطر افرین است پس از بحث و تبادل نظر در کمیته متشکل از وزارت بازرگانی، صنایع، شهرداری‌ها و ... مطرح و در مهار و مدیریت آن به سرعت اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه بهتر است که از ظرفیت شورای عالی سلامت که 13 وزارتخانه عضو آن هستند، حداکثر استفاده را برای کنترل و پیشگیری پرفشاری خون انجام دهیم، اضافه کرد: با وجودی که از زمان تشکیل این شورا قرار بود هر سه ماه یکبار جلسه‌ای برگزار شود اما تاکنون تنها سه جلسه از شورای عالی سلامت شکل گرفته است.