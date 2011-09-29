به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی در حاشیه دیدار با مراجع تقلید ضمن تشریح برنامه‌های ستاد برگزاری جشن های این دهه، افزود: در آستانه این دهه سفرهایی به استان فارس و خراسان رضوی صورت گرفت تا هماهنگی های لازم با استانداران این مراکز در جهت برگزاری هرچه بهتر این جشن‌ها صورت گیرد.



وی ادامه داد: موضوع دهه کرامت نیازمند تبلیغ و ترویج است و همانگونه که سوگواری شیعیان در دهه محرم و بزرگداشت ایام شهادت سالار شهیدان حسین بن علی(ع)در ایران به اوج می رسد، دهه کرامت نیز باید دهه اوج شادی وسرور معنوی مردم ایران باشد.



دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور گفت: آستان قدس، آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، مرکز رسیدگی به امور مساجد، وزارت آموزش و پرورش و ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد از جمله نهادهای دخیل در برگزاری جشن های این دهه می باشند.



وی افزود: اصل شکل گیری ترکیب شورای هماهنگی جشن های مردمی رضوی از سال 87 بنا نهاده شد و این حرکت فرهنگی در اصل متعلق به مردم بوده و نباید دستگاه ها جایگزین نقش مردم شوند بلکه تنها نقش هدایت و حمایت داشته باشند.



حجت الاسلام ارباب سلیمانی افزود: در همین راستا ماموریتی به ستاد عالی کانون های مساجد واگذار شده تا از ظرفیت مساجد برای این جشن ها استفاده شود و کمک گرفتن از سایر دستگاه های ذیربط تنها در جهت تقویت جنبه مردمی آن باشد.



وی گفت: در سال 87 و همزمان با اولین گام های شکل گیری این شورا طی سند مشترکی بین 24 دستگاه ها و نهاد فرهنگی، وظائف عمومی و اختصاصی دستگاه ها مشخص شده است.



وی با تاکید بر فعالیت این ستاد در طول سال ادامه داد: فعالیت این شورا تنها مختص به ایام دهه کرامت نمی باشد و طی دیدارهایی که در سه شهر مشهد، شیراز و قم و بخصوص با استانداران این استان‌ها صورت گرفت، تلاش شد تا فضایی برای تعامل بیشتر این استانداران ایجاد شود و گام‌های اولیه در راستای عملکرد هماهنگ این استانداران صورت گیرد.



وی در پایان اظهار داشت: قم با توجه به وجود بارگاه کریمه اهل بیت‌(ع) در بزرگداشت دهه کرامت نقش ویژه ای دارد.