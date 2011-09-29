در گفتگو با مهر عنوان شد: پیوند علم و عمل عامل دستیابی به تقوای حقیقی است

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی در باب تقوا و انواع آن به خبرنگار مهر گفت: اتقوا به انواع عملی و تقوای نظری و تقوای اخلاقی تقسیم بندی شده است. تقوای نظری که همان تقوای علمی است این است که در مسائل علمی انسان باید تحقیق کند و تعصب را کنار بگذارد و اینکه سخن را مورد توجه قرار دهد نه اینکه ببیند گوینده سخن کیست.
وی افزود: لذا کشف حقیقت از آن جهت که حقیقت است معیار تقوای نظری است. تقوای نظری لازمهاش نوعی شک است. یعنی موضوع را از ابتدا با شک شروع میکنند و با یقین به خاتمه میرسانند. نمونه آن هم در داستان حضرت ابراهیم است که با ستاره و خورشید پرستان شروع میکند تا به پرستش الهی و یقین میرسد. نمونه دیگر امام محمد غزالی است که از شک شروع کرد و از موضع هدایت یابی علوم را مد نظر قرار داد و کلام و فلسفه را رد و فقه را نقد کرد تا سرانجام به تصوف و نوعی اطمینان قلبی رسید.
استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد در ادامه تصریح کرد: تقوای عقلی را می توان اینطور بیان داشت که به عنوان پلیس و نگهبان درونی آدمهاست. یعنی فرد دارای وجدان باشد. فرق عقل با وجدان این است که عقل تشخیص میدهد و آنوقت آن را تحویل وجدان میدهد. وجدان به عنوان پاسبان درونی و به تعبیر قرآن نفس لوامه است که بر آدمی سایه میافکند.
این محقق و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی دین اظهار داشت: آدمی که وجدان دارد دیگر دروغ نمیگوید ولو اینکه به ضررش باشد. تقوای اخلاقی هم بر دو اصل راست و دروغ بنا شده است که ایندو را حاکم بر اخلاق آدمها میداند و منظور از اخلاق همان اخلاق در سوره لقمان مد نظر است که میگوید اعتدال راه اخلاق است. کسی که دروغ میگوید از نظر اعتدال روانی مورد خدشه است.
تقفی در مورد راهکار رسیدن و دستیابی به تقوا هم گفت: علم را با عرفان یکی کردن از راهکارهای کسب تقوا است. علم خالی انسان را ممکن به حقیقت بیرونی برساند ولی به حقیقت اجتماعی که او را متعهد میسازد نمیرساند. تعهد از تخصص میآید یعنی کاری را بلد باشی انجام دهی، بی عیب آنرا انجام بدهی.
نظر شما