ورک شاپ خوشنویسی بیداری اسلامی در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این ورک شاپ با حضور استاد ولی فتاحزاده، حشمتالله ناصری و فرشته قبادی 14 مهرماه در محل نگارخانه این مرکز برگزار خواهد شد.
مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان گفت: در این کارگاه یک روزه، هنرمندان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و آثار آنان توسط اساتید داوری خواهد شد و به نفرات برتر نیز جوایز نفیسی اهدا میشود.
دانیال کلاهدوزی در ادامه از تمامی هنرمندان رشته خوشنویسی برای شرکت در این ورکشاپ دعوت کرد.
وی افزود: به وجود آوردن خلاقیت و نوآوری، بحث و بررسی پیرامون هنر خوشنویسی، افزایش توانمندی و تکنیک و تبادل افکار و اطلاعات پیرامون موضوع بیداری اسلامی از اهداف اصلی این کارگاه است.
وی عنوان کرد: هنرمندان علاقمند به شرکت در این ورکشاپ میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به حوزه هنری استان مراجعه و یا با شماره تلفنهای 2236466 - 2239410 داخلی 115 تماس حاصل کنند.
کلاهدوزی گفت: آثار برگزیده این ورکشاپ در قالب نمایشگاهی در آینده نزدیک در نگارخانه سوره در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
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