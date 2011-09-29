ورک شاپ خوشنویسی بیداری اسلامی در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این ورک شاپ با حضور استاد ولی فتاح‌زاده، حشمت‌الله ناصری و فرشته قبادی 14 مهرماه در محل نگارخانه این مرکز برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان گفت: در این کارگاه یک روزه، هنرمندان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و آثار آنان توسط اساتید داوری خواهد شد و به نفرات برتر نیز جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

دانیال کلاهدوزی در ادامه از تمامی هنرمندان رشته خوشنویسی برای شرکت در این ورک‌شاپ دعوت کرد.



وی افزود: به وجود آوردن خلاقیت و نوآوری، بحث و بررسی پیرامون هنر خوشنویسی، افزایش توانمندی و تکنیک و تبادل افکار و اطلاعات پیرامون موضوع بیداری اسلامی از اهداف اصلی این کارگاه است.

وی عنوان کرد: هنرمندان علاقمند به شرکت در این ورک‌شاپ می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به حوزه هنری استان مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2236466 - 2239410 داخلی 115 تماس حاصل کنند.

کلاهدوزی گفت: آثار برگزیده این ورک‌شاپ در قالب نمایشگاهی در آینده نزدیک در نگارخانه سوره در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.