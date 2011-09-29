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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

ورک شاپ خوشنویسی بیداری اسلامی در گرگان برگزار می شود

ورک شاپ خوشنویسی بیداری اسلامی در گرگان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: با تلاش واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان گلستان، ورک‌شاپ خوشنویسی با موضوع بیداری اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ورک شاپ با حضور استاد ولی فتاح‌زاده، حشمت‌الله ناصری و فرشته قبادی 14 مهرماه در محل نگارخانه این مرکز برگزار خواهد شد.
 
مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان گلستان گفت: در این کارگاه یک روزه، هنرمندان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت و آثار آنان توسط اساتید داوری خواهد شد و به نفرات برتر نیز جوایز نفیسی اهدا می‌شود.
 
دانیال کلاهدوزی در ادامه از تمامی هنرمندان رشته خوشنویسی برای شرکت در این ورک‌شاپ دعوت کرد.
 
وی افزود: به وجود آوردن خلاقیت و نوآوری، بحث و بررسی پیرامون هنر خوشنویسی، افزایش توانمندی و تکنیک و تبادل افکار و اطلاعات پیرامون موضوع بیداری اسلامی از اهداف اصلی این کارگاه است.
 
وی عنوان کرد: هنرمندان علاقمند به شرکت در این ورک‌شاپ می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به حوزه هنری استان مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2236466 - 2239410 داخلی 115 تماس حاصل کنند.
 
کلاهدوزی گفت: آثار برگزیده این ورک‌شاپ در قالب نمایشگاهی در آینده نزدیک در نگارخانه سوره در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1419816

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