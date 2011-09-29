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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

میز گرد "اندیشه رضوی" ویژه نخبگان در سیمای خراسان رضوی تهیه شد

میز گرد "اندیشه رضوی" ویژه نخبگان در سیمای خراسان رضوی تهیه شد

مشهد - خبرگزاری مهر: میزگرد "اندیشه رضوی" با هدف ارتقای سطح آگاهی و شناخت نسبت به سیره علوی و عملی امام رضا (ع) ویژه نخبگان و فرهیختگان در شبکه استانی سیمای خراسان رضوی تهیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این میزگرد به موضوعاتی مانند علم و عقل در اندیشه رضوی، کرامت انسان در اندیشه رضوی، عرفان و معنویت در اندیشه رضوی و توحید و امامت در اندیشه رضوی و دیگر مسائل در 8 قسمت 70 دقیقه ای پرداخته می شود.

بر پایه این گزارش، کارگردان میزگرد اندیشه رضوی هادی حاجتمند و تهیه کننده آن جواد قطمیری است.

مجموعه برنامه "بهشت هشتم" نیز که از دیگر برنامه های تولیدی این شبکه استانی است، ضمن پرداخت به مناسبت دهه کرامت، گزارش مصوری از رویدادهای مردمی در این ایام، مخصوصاً در حرم مطهر رضوی و نیز پوشش مناسبتی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)  را انجام می دهد.

کارگردان این مجموعه که در 20 قسمت 25 دقیقه ای تهیه شده، امید نوریان است.

کد مطلب 1419818

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