نمره 70 برای عملکرد پلیس/ استمرار دوره های استانداردسازی رفتار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه سفر به لرستان اظهار داشت: طبیعی است در یک سازمان بسیار گسترده که دارای ماموریت های متنوعی است ممکن است سلایق دخالت داشته باشد یا مامور پلیس به دلیل خستگی و فشار عصبی دچار اشتباه یا تندروی شود.

وی با تاکید بر اینکه ماموران باید در شرایط سخت خودشان را کنترل کنند، تصریح کرد: در این راستا 3 سال است که برگزاری دوره های استانداردسازی رفتار کارکنان پلیس را در دستور کار دارم و این دوره ها نیز ادامه خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی کشور ادامه داد: همچنین در این راستا دستورالعمل جامع حقوق شهروندی را ابلاغ کرده ایم که در آن نحوه برخورد با مراجعین و حتی بازداشتی ها و متهمان تشریح و مورد تاکید قرار گرفته است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به بهبود وضعیت تحت نظرگاهها و بازداشتگاهها و محل مراجعه مردم، تصریح کرد: با این اوصاف با توجه به ارزیابی که از استانهای مختلف کشور صورت گرفته و سفرهایی که به همه استانها داشته ایم میانگین نمره استانها در حال حاضر از 100 نمره 70 است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش بیشتری نیاز است تا ما به نقطه مطلوب برسیم، بیان داشت: این در حالیست که ما در شروع کار یعنی حدود دو سال پیش در این زمینه عدد 35 بودیم که رشد چشمگیر و قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته ایم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در مورد فعالیت نیروی انتظامی و ضرورت جلوگیری از آسیب به ماموریت ها اشاره کرد و گفت: بعد از سخنان رهبری ما کمیسیونی در نیروی انتظامی برای آسیب شناسی در این زمینه تشکیل دادیم تا پس از شناسایی آسیب ها نسبت به آسیب زدایی در ماموریت ها و رفتار پلیس اقدام کنیم.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: در مجموع روند بهبود در نیروی انتظامی کاملا مشهود است و باید این روند ادامه پیدا کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان نیروی انتظامی، عنوان کرد: در این راستا ضمن پرداخت مطالبات بازنشتگان و شاغلان در زمینه مسکن، اضافه کاری و همچنین ارائه خدمات رفاهی گامهای خوبی برداشته شده است.