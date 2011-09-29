کنترل فاکتورهای خطر پرفشاری خون در ایران ناموفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پورمقدس صبح پنج شنبه در دومین روز از نخستین کنگره بینامللی پرفشاری خون افزود: فشار خون بالا 85 درصد از بیماران مبتلا به فشار خون در جامعه تحت کنترل نیست.
وی بیان داشت: کنترل فشار خون، علت کاهش50 درصد در بیماران با نارسایی قلب، 25 درصد در سکتههای مغزی و قلبی و حدود 12 درصد در نارسایی کلیه است.
پورمقدس تاکید کرد: تغییر وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماریها در دهههای اخیر، سبب افزایش روزافزون بیماریهای غیرواگیر و در راس آنها بیماریهای ناشی از آترواسکلروز به عنوان مهمترین علت مرگ و میر بیماران شناخته شده است.
رئیس مرکز قلب شهید چمران اصفهان تصریح کرد: دانش بشری جهت کنترل بیماریهای مرتبط با بهبود آموزشها و تکنولوژی های نوین، پیشرفت های زیادی داشته است.
پورمقدس ادامه داد: به عنوان مثال انجام اعمال جراحی پیشرفته و آنژیوپلاستی primary در سکتههای حاد قلبی، با بهبود عملکرد قلب سبب درمان به موقع و افزایش طول عمر بیماران شده است.
وی افزود: چند سال اخیر در درمان سکتههای مغزی و نارسایی کلیه و قلب پیشرفتهای زیادی حاصل شده است اما این در حالی که این بهبود مراقبتهای درمانی نتوانسته از افزایش رو به ازدیاد سکتههای قلبی و مغزی، نارسایی قلبی و موارد جدید نارسایی کلیه پیشگیری کند و امروز جامعه ما با افزایش شیوع این بیماریها روبرو است.
رئیس مرکز قلب شهید چمران اصفهان گفت: در حال حاضر مسئولان بهداشتی کشور در حالی پزشکان و بیمارستانهای خود را برای ارائه مراقبتهای لازم پرفشاری خون تجهیز کردهاند که نتوانستهاند افزایش علم و آگاهی خود را در این زمینه به جامعه منتقل کنند.
پورمقدس گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، فشارخون بالا با شیوع 20-18 درصد در جامعه ایرانی بالای 20سال، میلیونها نفر از ایرانیان را با خطر عواقب خطرناک ناشی از آن روبرو کرده است.
وی اظهار داشت: با وجود انجام فعالیتهای گسترده، هنوز میزان آگاهی از ابتلا به پرفشاری خون در بین بیماران در مرز50 درصد باقی مانده است و با توجه به بهبود کیفیتهای درمانی در 15 سال اخیر، میزان کنترل فشار خون از 5.2 درصد به حدود 15درصد رسیده است.
پور مقدس تصریح کرد: به منظور کنترل فشار خون باید به زنجیرهای از عوامل مرتبط به هم توجه کرد که بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری، سیاستگذاری صحیح برای آموزش بیماران و کادر درمانی، تغییر شیوه زندگی و درمان دارویی بر اساس آخرین توصیههای علمی از آن جمله اند.
وی به محورهای برگزاری همایش اشاره کرد و افزود: بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک پرفشاری خون در ایران و جهان، روشهای علمی بیماریابی در بیماری پرفشاری خون و نحوه برخورد و بررسی بیماران مبتلا به پرفشاری خون از محورهای کنگره است.
رئیس مرکز قلب شهید چمران اصفهان که پیشگیری از ابتلا به بیماری پرفشاری خون و درمانهای غیردارویی بیماری پرفشاری خون (روشهای تهاجمی و غیرتهاجمی را از دیگر محورهای همایش ذکر کرد، ادامه داد: درمانهای دارویی بیماری پرفشاری خون، روشهای برخورد و بررسی پرفشاری خون در گروههای خاص، روشهای تشخیص و درمان در بیماران مبتلا به فشار خون ثانویه از دیگر مباحث مطرح شده در کنگره است.
پور مقدس اضافه کرد: در این کنگره وضعیت اورژانسهای پرفشاری خون، مروری بر راهکارهای بالینی موجود در پیشگیری، کنترل و درمان پرفشاری خون در جهان و تهیه راهکارهای بالینی کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران و روشهای بهروز کردن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.
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