کنترل فاکتورهای خطر پرفشاری خون در ایران ناموفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پورمقدس صبح پنج شنبه در دومین روز از نخستین کنگره بین‌امللی پرفشاری خون افزود: فشار خون بالا 85 درصد از بیماران مبتلا به فشار خون در جامعه تحت کنترل نیست.

وی بیان داشت: کنترل فشار خون، علت کاهش50 درصد در بیماران با نارسایی قلب، 25 درصد در سکته‌های مغزی و قلبی و حدود 12 درصد در نارسایی کلیه است.

پورمقدس تاکید کرد: تغییر وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری‌ها در دهه­های اخیر، سبب افزایش روزافزون بیماری‌های غیرواگیر و در راس آنها بیماری‌های ناشی از آترواسکلروز به عنوان مهم‌ترین علت مرگ و میر بیماران شناخته شده است.

رئیس مرکز قلب شهید چمران اصفهان تصریح کرد: دانش بشری جهت کنترل بیماری‌های مرتبط با بهبود آموزش­ها و تکنولوژی های نوین، پیشرفت های زیادی داشته است.

پورمقدس ادامه داد: به عنوان مثال انجام اعمال جراحی پیشرفته و آنژیوپلاستی primary در سکته‌های حاد قلبی، با بهبود عملکرد قلب سبب درمان به موقع و افزایش طول عمر بیماران شده است.

وی افزود: چند سال اخیر در درمان سکته­های مغزی و نارسایی کلیه و قلب پیشرفت­های زیادی حاصل شده است اما این در حالی که این بهبود مراقبت­های درمانی نتوانسته از افزایش رو به ازدیاد سکته­های قلبی و مغزی، نارسایی قلبی و موارد جدید نارسایی کلیه پیشگیری کند و امروز جامعه ما با افزایش شیوع این بیماری‌ها روبرو است.

رئیس مرکز قلب شهید چمران اصفهان گفت: در حال حاضر مسئولان بهداشتی کشور در حالی پزشکان و بیمارستان‌های خود را برای ارائه مراقبت­های لازم پرفشاری خون تجهیز کرده‌اند که نتوانسته‌اند افزایش علم و آگاهی خود را در این زمینه به جامعه منتقل کنند.

پورمقدس گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، فشارخون بالا با شیوع 20-18 درصد در جامعه ایرانی بالای 20سال، میلیون‌ها نفر از ایرانیان را با خطر عواقب خطرناک ناشی از آن روبرو کرده است.

وی اظهار داشت: با وجود انجام فعالیت­های گسترده، هنوز میزان آگاهی از ابتلا به پرفشاری خون در بین بیماران در مرز50 درصد باقی مانده است و با توجه به بهبود کیفیت­های درمانی در 15 سال اخیر، میزان کنترل فشار خون از 5.2 درصد به حدود 15درصد رسیده است.

پور مقدس تصریح کرد: به منظور کنترل فشار خون باید به زنجیره­ای از عوامل مرتبط به هم توجه کرد که بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری، سیاست‌گذاری صحیح برای آموزش بیماران و کادر درمانی، تغییر شیوه زندگی و درمان دارویی بر اساس آخرین توصیه­های علمی از آن جمله ­اند.

وی به محورهای برگزاری همایش اشاره کرد و افزود: بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک پرفشاری خون در ایران و جهان، روش‌های علمی بیماریابی در بیماری پرفشاری خون و نحوه برخورد و بررسی بیماران مبتلا به پرفشاری خون از محورهای کنگره است.

رئیس مرکز قلب شهید چمران اصفهان که پیشگیری از ابتلا به بیماری پرفشاری خون و درمان‌های غیردارویی بیماری پرفشاری خون (روش‌های تهاجمی و غیرتهاجمی را از دیگر محورهای همایش ذکر کرد، ادامه داد: درمان‌های دارویی بیماری پرفشاری خون، روش‌های برخورد و بررسی پرفشاری خون در گروه‌های خاص، روش‌های تشخیص و درمان در بیماران مبتلا به فشار خون­ ثانویه از دیگر مباحث مطرح شده در کنگره است.

پور مقدس اضافه کرد: در این کنگره وضعیت اورژانس‌های پرفشاری خون، مروری بر راهکارهای بالینی موجود در پیشگیری، کنترل و درمان پرفشاری خون در جهان و تهیه راهکارهای بالینی کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران و روش‌های به­روز کردن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.