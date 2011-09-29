طرح زیرسازی و آسفالت محور اصلی روستای شوراب صغیر به پایان رسید

محسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان رسیدن طرح زیرسازی و آسفالت محور اصلی روستای شوراب صغیر در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری روستای شوراب صغیر به متراژ سه هزار متر مربع اجرایی شده است.

وی افزود: آغاز طرح آسفالت و زیرسازی از اواخر شهریور سال جاری به مدت 10 روز انجام شده است.

رحیمی بیان داشت: برای اجرای این طرح ضلع غربی مرکز بهداشت روستای شوراب صغیر تخریب و با عقب نشینی قانونی این طرح در روستا انجام شد.