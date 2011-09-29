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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

در چهارمحال و بختیاری/

طرح زیرسازی و آسفالت محور اصلی روستای شوراب صغیر به پایان رسید

طرح زیرسازی و آسفالت محور اصلی روستای شوراب صغیر به پایان رسید

سامان - خبرگزاری مهر: دهیار روستای شوراب صغیر از به اتمام رسدن طرح زیرسازی آسفالت روستای شوراب صغیر به سمت شهرستان تیران استان اصفهان خبر داد.

محسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان رسیدن طرح زیرسازی و آسفالت محور اصلی روستای شوراب صغیر در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر 400 میلیون ریال از محل اعتبارات دهیاری روستای شوراب صغیر به متراژ سه هزار متر مربع اجرایی شده است.

وی افزود: آغاز طرح آسفالت و زیرسازی از اواخر شهریور سال جاری به مدت 10 روز انجام شده است.

رحیمی بیان داشت: برای اجرای این طرح ضلع غربی مرکز بهداشت روستای شوراب صغیر تخریب و با عقب نشینی قانونی این طرح در روستا انجام شد.

کد مطلب 1419823

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