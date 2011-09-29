راه اندازی اولین مدرسه مکاتبه ای قرآن کریم در البرز

جواد ملازاده، با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح قرار است با تعامل و تأیید سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگسرای قرآن و عترت شهرداری کرج صورت گیرد.

کارشناس امورقرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به نحوه برگزاری این طرح گفت: این طرح به صورت مکاتبه ای و غیر حضوری ویژه کارکنان شهرداری کرج بوده و برای کسانی که در این طرح شرکت کنند گواهی آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت صادر خواهد شد.

سیدعباس مسعودی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اهمیت تعلیم قرآن به نسل جدید گقت: ما باید زمینه را جهت هرچه آسان شدن شرایط قرآن آموزی فراهم کنیم و در این خصوص با روشهای روز آموزشی پیش برویم که آموزش مکاتبه و از راه دور می تواند در این امر بسیار مفید باشد.

احمد انصاری، مدیر فرهنگسرای قرآن و عترت شهرداری کرج در این خصوص گفت: اولین مدرسه قرآن مکاتبه‌ای به صورت غیرحضوری در کرج راه‌اندازی می‌شود و علاقمندان می‌توانند به صورت تلفنی ثبت نام کرده و با پرداخت سه هزار تومان صاحب یک بسته آموزشی برای شروع آموزش شوند.

وی افزود: بسته‌های آموزشی از طریق پست برای متقاضیان فرستاده می‌شود که شامل انواع کتاب به همراه لوح فشرده آموزشی هر کتاب یا موضوع مد نظر می‌باشد. انصاری با اشاره به مباحث آموزشی در این مدرسه گفت: این مباحث شامل روخوانی، روان خوانی، تجوید، قرائت، حفظ و سایر مباحث قرآنی می‌باشد و هر موضوع بسته آموزشی متفاوت خود را دارد.

انصاری بیان کرد: هر هفته کارشناسان قرآنی برای رفع مشکلات هر متقاضی با وی تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را ارائه میدهند.

وی ادامه داد: در پایان هر دوره آزمونی برای ارائه گواهی‌نامه معتبر از سوی سازمان تبلیغات اسلامی اسان البرزبرگزار می‌شود که در صورت قبولی برای مراحل بالاتر پذیرفته می‌شوند.



شایان ذکر است بر اساس تفاهم نامه منعقده بین معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز ، کلیه برنامه های قرآنی آن شهرداری بر اساس برنامه های آموزشی سازمان دارالقرآن الکریم اجرا می شود .

