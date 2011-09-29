ستاد تسهیل صنعت و معدن با رویکرد جدید راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله جعفری چهارشنبه شب در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ستاد تسهیل وزارت صنایع و معادن گفت: با ادغام این دو وزارتخانه ستاد تسهیل از بین نمی رود بلکه با ساختاری جدید و منسجم مرحله جدیدی از فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد.

وی یادآور شد: نشستهای مختلف این ستاد در استانهای کشور باعث از میان رفتن بیشتر مشکلات صنعتگران شد و به طور یقین همین روند رفع مشکلات ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر صنعت، معادن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فولاد پاسارگاد نیز گفت: مرحله اول این طرح شامل بخش ذوب آهن قراضه و اسفنجی با ظرفیت یک میلیون تن تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

رئیس ستاد فولاد کشور افزود: این طرح با سرمایه گذاری شش هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات 260 میلیون دلاری دولت ساخته می شود.

جعفری اضافه کرد: مرحله دوم این طرح شامل بخش احیای مستقیم و تولید شمش و آهن اسفنجی تا دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص وضعیت فولاد در کشور نیز گفت: ظرفیت فولاد کشور در سال جاری به 23 میلیون تن می رسد و ظرفیت تولید فولاد کشور در زمان حاضر بیش از 20 میلیون تن است که با افتتاح 77 طرح فولادی در کشور تا پایان سال جاری به 23 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی همچنین در خصوص انتخاب سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها عملکرد و نوع نگاه استانی به مقوله صنعت باعث این انتخاب شد.

معاون وزیر صنعت، معادن و تجارت ادامه داد: دو گزینه برای سرپرستی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در نظر گرفته شده بود که به دلیل قابل تقدیر بودن عملکرد، رئیس سازمان صنایع و معادن فارس به این سمت برگزیده شد.

جعفری تاکید کرد: روند صنعتی شدن استان فارس به سرعت در حال انجام است و در این راه نباید وقفه ای ایجاد می شد زیرا نگاه صنعتی شدن فارس نگاه غالب در این استان است.