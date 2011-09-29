اجرای برنامه قلب سالم افتخار استان اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی صبح پنج شنبه در نخستین همایش بین‌‌المللی پرفشاری خود که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، افزود: هر دو سال یکبار 15 متخصص قلب و عروق و 20 متخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فارغ التحصیل و به شهرستان‌ها اطراف اصفهان اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه اصفهان از نظر تربیت نیروی متخصص قلب و عروق پیشتاز است، بیان داشت: هم‌اکنون امکانات درمانی که برای بیماران قلبی و عروقی و به ویژه عمل‌های آنژیوپلاست و آنژیوگرافی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان اصفهان وجود دارد مطابق با استانداردهای جهانی است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: مداخلاتی که در حوزه پیشگیری و درمان بیماری قلب و عروق با اجرایی کردن این برنامه صورت گرفت، تغییرات مثبتی را در سبک زندگی مردم اصفهان ایجاد کرد و شیوه زندگی سالم را به افراد تحت کنترل آموزش داد.

وی که اصفهان را در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی پیشتاز معرفی کرد، افزود: اجرایی کردن 11 ساله برنامه قلب سالم در اصفهان، منجر به کاهش و بروز تعداد بیماران قلبی و عروقی در این استان انجامید.

ذاکر اصفهانی همچون سایر همایش‌ها و مجالس‌ها به جمعیت 4 میلیون و 800 هزار نفری در این استان اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر 100 واحد آموزش عالی با وجود 200 هزار دانشجو در اصفهان فعال است.

وی به وجود پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و پژوهشکده رویان و بیوتکنولوژی مرکزی ایران در عرصه سلول‌های بنیادی در اصفهان خبر داد و اضافه کرد: وجود علوم پایه مثل ریاضی و رشته‌های فنی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان تاکنون پیشرفت زیادی را نصیب استان اصفهان کرده است.

ذاکر اصفهانی که حضور مهمانان خارجی و داخلی کشور را به اصفهان همزمان با سالروز گردشگری مغتنم دانست، اضافه کرد: گردشگران سفیران فرهنگی کشورها هستند که برقراری تعاملات بین آنها به صلح جهانی کمک می‌کند.