امرایی: من دزد دریایی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت اسدالله امرایی مترجم ادبیات داستانی به بهانه 3 دهه فعالیت مستمر در این عرصه، عصر روز چهارشنبه (6 شهریور) با حضور جمعی از اهالی ادبیات در محل «کتابسرای روشن» در تهران برگزار شد.

معتقدی: امرایی بُخل ادبی ندارد

محمود معتقدی شاعر در این برنامه گفت: فکر می‌کنم اگر امرایی 50 سال دیگر زنده باشد، می‌تواند یک قفسه دیگر کتاب ترجمه کند. شخصیت و کارهای فرهنگی او از دو جهت قابل بررسی است؛ از آن‌جایی که در سفر و حضر با او بوده‌ام، به نگاه انسانی و خدمتگزارش واقف هستم و کمتر آدمی را این چنین در حوزه فرهنگ می‌بینیم که فروتن و بااتیکت باشد.

وی افزود: بین شاعران، نویسنده‌ها و هنرمندان ما، وجهی به نام بخل ادبی یا فرهنگی وجود دارد ولی چنین جنبه‌ای در وجود امرایی نیست؛ او انسان بسیار بخشنده‌ای است. به نظر من امرایی دایره‌المعارف خوبی برای ذخیره و بازیابی کتاب و کتابشناسی است و اگر لپ تاپش را از او بگیرید، گویی جهان را از او گرفته‌اید.

این منتقد ادبی در ادامه گفت: من از منظر زیبایی‌شناسی در آثار امرایی، ترجمه‌های داستان کوتاه را بیشتر دوست دارم. او یک نگرش مینی‌مالیستی را در ادبیات داستانی به خوبی پیگیری می‌کند و در زمینه شعر هم سعی می‌کند، بیشتر از آمریکای لاتین ترجمه کند و با توجه به اینکه کپی‌رایت در ایران رعایت نمی‌شود، او بر رعایت این قانون تاکید دارد.

معتقدی در پایان تاکید کرد: نکته دیگر درباره امرایی به روز بودنش است که سعی می‌کند بیشتر از نویسندگانی ترجمه کند که هنوز زنده هستند. به نظرم امرایی یکی از چهره‌های چندبُعدی فرهنگ کشور است که سال‌ها می‌تواند در این عرصه خدمت کند.

علیرضا بهرامی شاعر و منتقد ادبی هم که به اجری برنامه را بر عهده داشت، در بخشی از برنامه بزرگداشت اسدالله امرایی پیام «اکبر اکسیر» را به این مراسم قرائت کرد.

عبدالله صمدیان شاعر هم در این برنامه گفت: رفتن به سمت و سوی ترجمه گسترده آثار دیگران، این قدر به وجود انسان وسعت می‌دهد که از آن خودبزرگ‌بینی‌ها که در میان هنرمندان و نویسندگان اتفاق می‌افتد، جلوگیری می‌کند. آرزو می‌کنم امرایی روزی از زیر بار فرهنگ بزرگی که به ما عرضه کرده، بیرون بیاید و خودش را نشان بدهد.

امرایی: نویسنده‌ها می‌دانند که من دزد دریایی نیستم

در پایان مراسم بزرگداشت اسدالله امرایی، خودِ او پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی ابراز امیدواری کرد این مراسم، مقدمه‌ای باشد برای ارائه کارهای بهتری از او در حیطه ترجمه و سپس گفت: قطعا با این کارها مسئولیت من بیشتر خواهد شد.

مترجم «پائیز پدرسالار» گابریل گارسیا مارکز و «سرزمین اژدهای طلایی» ایزابل آلنده افزود: خیلی‌ها من را کمک کردن تا من اسدالله امرایی بشوم و اینکه دوستان می‌گویند امرایی به بقیه کمک می‌کند، به علت کمک‌هایی است که دیگران به من کرده‌اند.

وی در بخشی از سخنانش گفت: یک بار با یک نویسنده آمریکایی مصاحبه می‌کردم، او می‌گفت از فلسفه سر در نمی‌آورد ولی می‌داند که اگر هر فرد که در پله‌ای ایستاده، دست دراز کند و فردی را که در پله‌ پایینی است، بالا بکشد، دنیا جای بهتری می‌شود. یکی از خوش‌اقبالی‌های من، کار با ناشرهای خیلی خوب بوده است و تا حدودی رشد خودم را مدیون آنها می‌دانم.

امرایی در پاسخ به یکی از حاضران که از او درباره نحوه گذراندن اوقات شخصی‌اش پرسید، گفت: وقت من دو قسمت است؛ یک قسمت به مطالعه و انتخاب و قسمت دیگر به ترجمه اختصاص دارد. آثار وقتی ترجمه می‌شوند که از یک فیلتر عبور کرده باشند. به خصوص داستان‌های کوتاه که در مجلات چاپ می‌شوند. من با این دید به سراغ ترجمه یک اثر می‌روم که قابل ارائه هست یا خیر؟ نام ناشر چاپ کننده اثر هم مهم است. یک بخش هم به ارتباطهای دوستان میان من و نویسندگان برمی‌گردد.

مترجم کتاب‌هایی مانند «خوش خنده» نوشته هاینریش بُل و «مردان بدون زنان» ارنست همینگوی ادامه داد: دوستان نویسنده‌ می‌دانند که من دزد دریایی نیستم و برای ترجمه نوشته‌هایشان اجازه می‌گیرم؛ به عنوان مثال آقای هاشمی‌نژاد برای انتشار ترجمه رمان «دریا» (نوشته جان بنویل) در جهت رعایت کپی‌رایت، قرارداد بست که مبلغ زیادی هم نشد. آقای میرباقری هم با خانم رولینگ (نویسنده مجموعه کتاب‌های هری‌پاتر) تماس گرفت و از او برای انتشار ترجمه کتاب‌های هری‌‍پاتر در ایران اجازه گرفت. رولینگ هم در سایتش نوشت همه کتاب‌هایی که در ایران از هری‌پاتر چاپ شده‌اند، بدون اجازه من بوده ولی این کتاب با اجازه چاپ شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: آنطوری هم که در کشور ما اعلام می‌شود، نهاد خانواده در غرب از هم پاشیده نیست و داستان‌های خارجی حاوی نکات آموزنده و اخلاقی خوبی هستند. البته آثاری هم وجود دارند که غیراخلاقی‌اند و بحثی درباره‌شان نیست. اما از طرفی صدا و سیما فیلم‌هایی را نشان می‌دهد که در آنها فقط خانه‌های لوکس و ماشین‌های آخرین مدل دیده می‌شوند. از یک طرف آن حرف‌ها را می‌زنند و از طرف دیگر با نمایش چنین فیلم‌هایی این تلقی را که جوامع خارجی هیچ مشکلی ندارند و کاملا در رفاه هستند، ترویج می‌کنند.