180 پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد/ مصلای تهران بزرگترین پروژه

محمدجعفر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 180 پروژه عمرانی در زمینه ساختمانهای دولتی در کشور در دست ساخت داریم که در قالب این پروژه ها سه میلیون مترمربع ساختمان در دست ساخت است.

وی ادامه داد: این در حالیست که برای تکمیل این پروژه ها که پروژه های سنگینی هم هستند دو هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در میان این پروژه ها پروژه هایی مانند مصلای تهران که بزرگترین آنها است و همچنین طرح توسعه حرم حضرت معصومه(ع) و ورزشگاههای بزرگی مانند ورزشگاه 50 هزار نفری اهواز به چشم می خورد.

علیزاده با اشاره به پروژه های نیمه تمام بیمارستانی با 21 هزار تخت در کشور، یادآور شد: در مجموع حجم پروژه های موجود در زمینه ساختمانهای عمومی و دولتی بسیار سنگین است.

وی با اشاره به اختصاص 300 میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستانهای موجود در کشور، یادآور شد: این در حالیست که برای تکمیل همه پروژه های بیمارستانی در کشور به اعتباری بالغ بر هزار و 600 میلیارد تومان نیاز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان دولت دهم 13 هزار و 500 تخت بیمارستانی را در قالب این پروژه ها در کشور به بهره برداری برسانیم.

علیزاده افزود: این در حالیست که از ابتدای سالجاری تاکنون 20 بیمارستان تحویل وزارت بهداشت و درمان شده است.

وی با تاکید بر اینکه تحویل بیمارستانها در کشور شتاب قابل توجهی گرفته است، عنوان کرد: پیش بینی می شود تا پایان دولت دهم به موفقیت چشمگیری در این حوزه برسیم.