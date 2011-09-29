سارق مسلح بانک در سیرجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عنایت االله شاه حیدری پور گفت: مرکز فوریت های پلیسی 110 خبر یک فقره سرقت مسلحانه بانک را اعلام کرد که در پی آن ماموران انتظامی به محل سرقت اعزام شدند.

سرهنگ شاه حیدری ابراز داشت: سارق مسلح بانک که با هوشیاری مسئولان بانک در رسیدن به هدف ناکام مانده بود، دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت داده شد.

وی ادامه داد: این سارق جوانی 16 ساله است که با استفاده از یک قبضه کلت کمری قلابی و یک قبضه قمه با هدف سرقت پول وارد بانک صادرات سیرجان شد اما با هوشیاری ماموران انتظامی سیرجان ناکام ماند.

این مسئول انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در بازرسی بدنی از این سارق یک قبضه قمه و یک عدد کیف کوله جهت انتقال وجه نقد کشف شد.

وی بیان داشت: به دلیل تعبیه زره و تعبیه روپوش آهنی مجهز به میخ برای دفاع، یکی از پرسنل بانک حین دستگیری متهم از ناحیه کمر مورد جراحت جسم برنده قرار گرفت و مجروح شد که توسط عوامل امدادی به بیمارستان اعزام شد.