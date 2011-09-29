استراتژی حوزه هنری آذربایجان شرقی توسعه مناسبات بین المللی است

شهرام خدایی که در نخستین روز از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان شرقی در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافته بود، به خبرنگاران این خبرگزاری اظهار داشت: یکی از محورهای اساسی برنامه های حوزه هنری آذربایجان شرقی افزایش مناسبات فرهنگی در سطح بین المللی است که مساعدت ویژه مقامات ارشد استان را می طلبد.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی فرهنگی، تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است که شاید سطح مناسبات سیاسی تغییر کند، اما فعالیت های فرهنگی برای همیشه جایگاه خود را حفظ خواهند کرد.

خدایی افزود: بر اساس رویکرد دولت نهم و دهم، مراودات بین المللی استان ها به شکل گسترده ای افزایش یافته که اکنون ضرورت دارد این مناسبات در حوزه فرهنگی بیش از گذشته تقویت شود.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی اضافه کرد: سابقه کهن، فرهنگ پویا، اعتقادات سرشار از روح مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز در کشورمان ایجاب می کند زمینه های شناخت این خصوصیات از دریچه فرهنگ و هنر برای ملل سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه فراهم شود.

وی با بیان اینکه زبان فرهنگ، زبان بین المللی است، بستر توسعه دیپلماسی فرهنگی توسط حوزه هنری را مهیا دانست و در عین حال گفت: به منظور تقویت مناسبات بین المللی فرهنگی در آذربایجان شرقی تلاش بیشتری باید صورت پذیرد.

خدایی افزود: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در آذربایجان شرقی با توجه به اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی و فرهنگی با کشورهای همجوار پتانسیل بسیار زیادی برای کار فرهنگی بر سطح بین المللی دارد و آماده است مسئولیت های محوله در این خصوص را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر خبرگزاری مهر که با استناد به حجم وسیع فعالیت ها در جریان جشنواره استانی تئاتر ماه، ارزیابی او از برخی شائبه ها مبنی بر توجه بیشتر مدیریت حوزه هنری استان به تئاتر و غفلت از سایر مقوله های هنری را پرسید، اظهار داشت: حوزه هنری آذربایجان شرقی در دوره مدیریت جدید برنامه های متعدد فرهنگی و هنری در بخش های مختلف را در دستور کار داشته که برگزاری کارگاه های آفرینش ادبی و نیز رونمایی از دو عنوان کتاب ارزشمند، به ترتیب نخستین و آخرین برنامه های این مجموعه در شش ماه نخست امسال بوده است.

وی با نادرست خواندن این طرز تلقی که مدیریت حوزه هنری آذربایجان شرقی تمام توان و انرژی این مجموعه را صرف توسعه تئاتر کرده است، افزود: تمام برنامه ها و هدفگذاری های حوزه هنری آذربایجان شرقی در نیمه نخست امسال با موفقیت انجام شد و اکنون این نهاد فرهنگی در نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز حضور فعالی دارد.

نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز و ششمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از تاریخ 6 مهر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این شهر آغاز و تا 13 مهر ادامه خواهد داشت.