اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان البرز تأسیس شد

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت این اتحادیه به منظور ساماندهی فعالیت های قرآنی مردمی و نظارت برآنها تشکیل شده است.

وی افزود: این اتحادیه برای اختصاص حمایت‌های مادی و معنوی و زمینه حضور هرچه بیشتر مردم درموسسات قرآنی و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد و ارتقای جایگاه قانونی این موسسات تشکیل شده که به فعالیت‌های قرآنی در سطح استان البرز انسجام داده شود.

مسعودی بیان کرد: تشویق و ترغیب نیروهای توانمند و فعال جهت انجام فعالیت‌های قرآنی در دستور کار این اتحادیه قرار دارد.

جواد ملازاده، کارشناس دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه تشکیل اتحادیه پرداخت و اظهار داشت: پس از معرفی کاندیداها و رای‌گیری مکتوب، 5 نفر از اعضاء به عنوان هیات مدیره، دو نفر عضو علی البدل و دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل اتحادیه منتخب شدند.

وی بیان کرد: بیش از 20 نفر از مدیران مراکز و موسسات قرآنی مردمی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح که در این جلسه حضور داشتند و اساسنامه اتحادیه با نظر اکثریت اعضاء به تصویب رسید.

ملازاده، گفت: این اتحادیه با انتخاب هیات مدیره فعالیت‌های رسمی خود را آغاز و بر عملکرد موسسات نظارت خواهد داشت.

شایان ذکر است طرح تشکیل این اتحادیه براساس پیشنهاد تعدادی از فعالان قرآنی، سیاست های مشارکت مردمی سازمان دارالقرآن الکریم و حمایت از مراکز قرآنی مردمی فعال در سطح استان از حدود یکسال پیش ارایه شده بود.

