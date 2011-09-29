امسال 929 طرح اشتغال کمیته امداد در بخش راز و جرگلان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی نورانی صبح پنج شنبه در نشست خبری اظهار داشت: برای اجرای طرحهای مذکور اعتباری بالغ بر 53 میلیارد ریال از محل بنگاههای زودبازده و صندوق اشتغال کمیته امداد تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق رویکرد جدید کمیته امداد خانواده هایی که توان اجرای طرحهای اشتغال را دارند شناسایی می شوند و برای اجرای طرحهای اشتغال معرفی و دوره های آموزشی لازم را فرا می گیرند، تصریح کرد: بیشتر از خانواده های تحت پوشش این نهاد توان اجرای طرحهای اشتغال را دارند.

وی در ادامه به احداث هزار و 119 واحد مسکونی مددجویی شهری و روستایی طی چهار سال اخیر اشاره کرد و افزود: 678 مورد کمک به احداث مسکن، احداث سرویس بهداشتی، آشپزخانه، حمام و طرحهای عام المنفعه انجام شده است.

نورانی تصریح کرد: در حال حاضر نیز 350 واحد مسکونی در حال ساخت است که تا پایان سال جاری به مددجویان تحویل داده می شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در سرفصلهای متفاوت به خانواده های تحت حمایت خدمات رسانی می کند گفت: هم اکنون هزار و 128 دانش آموز و دانشجو در طول سال تحصیلی و ایام تعطیلات تابستان از برنامه های مختلف فرهنگی و تحصیلی استفاده می کنند.

دو هزار و 802 خانوار در بخش راز و جرگلان تحت پوشش کمیته امداد هستند که علاوه بر دریافت مستمری ماهانه از دیگر خدمات این نهاد بهره مند هستند.