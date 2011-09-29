دشمنان اسلام جدایی مردم از روحانیت را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صابری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی به اهداف شوم دشمنان برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر دشمن جدایی مردم از روحانیت را روی میز کار خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی می کند.

وی با اشاره به اینکه ایران هرچه دارد از برکت وجود روحانیت و ولایت فقیه است، عنوان کرد: طرح جدایی مردم از روحانیت در سطح جهانی قرار گرفته و در این راستا باید مردم، مسئولان و بویژه جامعه روحانیت آگاهانه عمل کنند.

صابری با بیان اینکه ولایت فقیه همواره در مقابل فتنه ها و اهداف شوم دشمنان هوشمندانه عمل می کند، تاکید کرد: دیدار مقام معظم رهبری با ایثارگران در روز گذشته نمونه بارز تقویت ارزش های انقلاب اسلامی است.

وی اضافه کرد: این امر الگویی برای مسئولان اجرایی است تا در راستای رفع مشکلات و موانع پیش روی ایثارگران و جانبازان اقدام کنند.

صابری همچنین به سفر چهارم رئیس جمهور به استان اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا مسئولان اجرایی هماهنگی و برنامه ریزی لازم جهت برگزاری این سفر را در دستور کار قرار دهند.

وی خواستار ارائه برنامه زمان بندی و اولویت بندی مصوبات سفرهای قبلی هیئت دولت به استان شد و افزود: پروژه های بزرگی همچون راه آهن که ردیف بودجه ندارد باید طی برنامه پنج ساله در دستورکار قرار گیرد.

صابری همچنین در خصوص توسعه شهرستانهای محروم نیز تصریح کرد: در این راستا باید راهکارهایی جهت توسعه و رونق شهرستانهای محروم ارائه شده و زیرساختها جهت سرمایه گذاری در این مناطق فراهم شود.

وی ادامه داد: در این زمینه اعطای بسته های تشویقی ویژه برای سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در مناطق محرومی از جمله نهبندان باید در سفر چهارم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم سربیشه، درمیان و نهبندان در مجلس شورای اسلامی در پایان اشتغالزایی را از مهمترین دغدغه های این استان عنوان کرد و یادآور شد: جامعه روحانیت باید در زمینه فرهنگی اطلاع رسانی کرده و مردم را به سمت مشاغل فنی هدایت کنند.