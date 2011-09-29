پاکستان در رده هفتم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار روز پایانی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه میان دو تیم پاکستان وسریلانکا برگزار شد. در این دیدار که برای تعیین رده‎بندی تیم‎های هفتم و هشتم و در سالن والیبال فدراسیون برگزار شد، تیم ملی پاکستان با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یافت.

بدین ترتیب پاکستانی‎ها که برای یازدهمین بار در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا شرکت کردند در رده هفتم این رقابت‎ها قرار گرفتند و سریلانکا به عنوان هشتم دست یافت. پاکستان در دوره گذشته مسابقات قهرمانی مردان آسیا نیز هفتم شده بود.

شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز با برگزاری سه دیدار دیگر به پایان می‎رسد. برنامه این دیدارها به این شرح است:

دیدار پایانی

* ایران - چین

دیدار رده‎بندی

* کره جنوبی - استرالیا

رده‎بندی تیم‎های پنجم و ششم

* ژاپن - هند

