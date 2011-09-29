  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

والیبال قهرمانی آسیا - تهران/

پاکستان در رده هفتم قرار گرفت

پاکستان در رده هفتم قرار گرفت

تیم ملی والیبال پاکستان آخرین دیدار خود در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا را با پیروزی برابر سریلانکا و قرار گرفتن در رده هفتم این رقابت‎ها به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار روز پایانی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه میان دو تیم پاکستان وسریلانکا برگزار شد. در این دیدار که برای تعیین رده‎بندی تیم‎های هفتم و هشتم و در سالن والیبال فدراسیون برگزار شد، تیم ملی پاکستان با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یافت.

بدین ترتیب پاکستانی‎ها که برای یازدهمین بار در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا شرکت کردند در رده هفتم این رقابت‎ها قرار گرفتند و سریلانکا به عنوان هشتم دست یافت. پاکستان در دوره گذشته مسابقات قهرمانی مردان آسیا نیز هفتم شده بود.

شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز با برگزاری سه دیدار دیگر به پایان می‎رسد. برنامه این دیدارها به این شرح است: 

دیدار پایانی
* ایران - چین

دیدار رده‎بندی
* کره جنوبی - استرالیا
 
رده‎بندی تیم‎های پنجم و ششم
* ژاپن - هند
 
کد مطلب 1419853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها