پاکستان در رده هفتم قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار روز پایانی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه میان دو تیم پاکستان وسریلانکا برگزار شد. در این دیدار که برای تعیین ردهبندی تیمهای هفتم و هشتم و در سالن والیبال فدراسیون برگزار شد، تیم ملی پاکستان با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یافت.
بدین ترتیب پاکستانیها که برای یازدهمین بار در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا شرکت کردند در رده هفتم این رقابتها قرار گرفتند و سریلانکا به عنوان هشتم دست یافت. پاکستان در دوره گذشته مسابقات قهرمانی مردان آسیا نیز هفتم شده بود.
شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز با برگزاری سه دیدار دیگر به پایان میرسد. برنامه این دیدارها به این شرح است:
دیدار پایانی
* ایران - چین
* کره جنوبی - استرالیا
* ژاپن - هند
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