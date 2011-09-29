احیای ایدئولوژی دینی مهمترین دستاورد دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی میرکریمی صبح پنجشنبه در جلسه مشترک با هیئت رئیسه دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول، با اشاره به رشادت و ایثارگری رزمندگان اسلام در طول 8 سال جنگ تحمیلی، از دفاع مشروع امت سلحشور ایران در حفظ و اعتلای نظام مقدس اسلامی و حراست از مرزهای عزت و شرف به مثابه یکی از حساسترین و بارزترین برهه های حیات راستین ملت ایران یاد کرد.

وی افزود: پایداری و دفاع امت اسلامی ایران در برابر تجاوز همه جانبه دشمنان اسلام، بدلیل حفظ تمامیت ارضی کشور در طول تاریخ بی نظیر بوده است.

سرهنگ میرکریمی با بیان این مطلب که پایداری ایران اسلامی برخاسته از روح وحدت و ایمان به خدا و تبعیت از رهبری بوده است، مهندسی جنگ را بهترین تز مبارزاتی و اعتقادی در جهان عنوان کرد.

وی با اشاره به توسعه ایران در عرصه های علمی، پژوهشی و فرهنگی، نقش دانشگاهها را در زنده نگه داشتن یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در بین دیگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ ارزشهای دفاع مقدس پیشقدم بوده است.



سرهنگ میرکریمی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر انجام کارهای عمیق و ماندگار در حفظ ارزشهای دفاع مقدس، از دانشگاهها بعنوان تاثیرگزارترین محیط در این مهم یاد کرد.



وی گفت: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه دروس آشنایی با دفاع مقدس، تشییع و تدفین شهدای گمنام در واحدهای دانشگاهی، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس و یادواره های شهدا نقشی بس شگرف در این خصوص در کشور ایفا کرده است.