  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

سفر استانی رئیس دستگاه قضاء ـ8

لزوم پیشگیری از جرم از دبستان/ عناوین مجرمانه قوانین ما زیاد است

لزوم پیشگیری از جرم از دبستان/ عناوین مجرمانه قوانین ما زیاد است

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه منتظر تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم هستیم گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید از دبستان و دبیرستان آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح پنجشنبه در جمع نخبگان استان زنجان با استماع انتقادات و پیشنهادات نخبگان در این جلسه در مورد اظهار نظر یکی از نخبگان مبنی بر این که بی‌اعتمادی موجب افزایش پرونده‌های قضائی شده است، گفت: به اعتقاد من در قوانین ما عناوین مجرمانه زیاد است و شاید به بیش از یک هزار عنوان مجرمانه در قانون برخورد کنیم که نیاز به  این عنوان ندارند. البته این را هم باید بدانیم که ریشه مشکلات عدم پیشگیری از وقوع جرم است و همه قوا باید در پیشگیری از وقوع جرم همکاری کنند.

وی با بیان خاطره‌ای از سفر علی لاریجانی رئیس مجلس به ژاپن گفت: وی تعریف می‌کرد وقتی که به دیوان عالی ژاپن رفته بودند وضعیت زندانیان و نسبت پرونده‌ها به جمعیت بسیار کم بود. وی به چشم خود دیده بود که کودکان دبستانی ژاپن را به دیوان عالی می‌آوردند تا از نزدیک با برخورد با مجرمان آشنا شوند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم باید خیلی زودتر از دبستان و دبیرستان آغاز شود. البته یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده‌ها این است که بسیاری از مسئولان ما قوانین را نمی‌دانند. البته امیدواریم با تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس حرکتی انجام شود. 

وی در ادامه با تشریح علوم انسانی و همچنین دلایل زندگی موفق نخبگان با ایمان و بی‌ایمان توضیحاتی را به صورت مبسوط از دانشمندان و نخبگانی که با اعتقاد به خدا در راه علم قدم بر می دارند و نخبگانی که بدون هدف تعالی کار می‌کنند بیان کرد.

کد مطلب 1419856

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها