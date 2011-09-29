کشاورزی دماوند در تولید محصولات سالم پیشتاز است

حمیدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تشکیل نخستین تشکل کشاورزان تولید‌کننده محصولات ارگانیک کشور در دماوند، تولید محصولات سالم در این منطقه رشد قابل توجهی پیدا کرده، به طوریکه میزان استفاده از کودهای غیرآلی در شهرستان دماوند به عدد صفر رسیده است.

وی افزود: این تشکل خودجوش امر تولید خود را بر اصل استفاده حداقلی از سموم شیمیایی برای پرورش محصولات زراعی بنا نهاده است.

این مسئول بیان کرد: قصد و انگیزه مجموعه جهاد کشاورزی، بخشهای خصوصی و کشاورزان این است که شهرستان دماوند همچنان در تولید محصول سالم و ارگانیک پیشتاز باشد و این فرهنگ را به دیگر نواحی کشور اشاعه دهد.

وی ادامه داد: تولید محصولات سالم و ارگانیک که در سایه حذف سموم شیمیایی و استفاده از کودهای آلی و ریزمغذی محقق می شود، دارای مزایای بسیاری است.

خلیلی با بیان اینکه تولید محصولات سالم مزایای فراوانی در حوزه کشاورزی دارد، اظهار داشت: بالا بردن سطح سلامت اقشار مختلف جامعه در گرو استفاده از محصولات سالم است و سموم کشاورزی بر اساس آخرین دستاوردهای کارشناسان امور بهداشتی، می ‏تواند در دراز مدت به بیماریهای متعدد از جمله انواع سرطان تبدیل شوند.

وی افزود: افزایش سود اقتصادی کشاورزان دیگر مزیت برتر برای تولید محصولات زراعی سالم است.

مدیر جهاد کشاورزی دماوند با اشاره به اینکه سیب دماوند از محصولات سالم این منطقه است، یادآور شد: امروز مصرف ‌کنندگان محصولات زراعی در کشور و حتی جهان به کیفیت ممتاز سیب دماوند اذعان دارند و این محصول دماوند را به عنوان یکی از سالمترین محصولات می خوانند.

وی اضافه کرد: سیب دماوند با استفاده از روشهای تولید ارگانیک می تواند به عنوان فاکتور سلامت به جهان عرض شود که البته استفاده از روشهای نوین تولید هم در این راستا اهمیت دارد.